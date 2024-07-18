聽新聞
test
0:00 / 0:00
高雄大寮居民再槓高公局 不要國7高架通過住家上方
國7路線歷經10年漫長環評，去年3月獲行政院核定。大寮區鳳寮路段主線（工商路段）的優化路線卻引發居民強烈反彈。立委柯志恩今天下午會同議員再度在地方辦說明會，要求高公局未達共識前不要核定路線。交通部高公局副局長陳宏仁表示，目前路線尚未完全定案，會把居民意見帶回去反映。
規畫公司指出，國7全長23公里，高架路段約21公里，沿途設7處交流道，目前進入行政院核定計畫後的初步設計階段。針對大寮區鳳寮路段，考量拆遷影響層面較小，原本的興中街路線更改為工商路萬客隆舊建物路線。
上月19日，高速公路局在大寮區公所舉辦國道7號鳳寮路段主線說明會，工商路沿居民不滿房子遭拆遷、工廠出入動線受影響怒氣衝天，不願意接受此方案。居民另轉向國民黨立委柯志恩陳情，今天下午再度在朝中宮召開說明會，立委柯志恩及議員邱于軒、黃耀裕，以及區長黃伯雄等人出席。
中庄里長曾承豐說，中庄居民1.3萬人，300多戶居民會生活在高架路下，高公局沒有同理心、太鴨霸，雖然規畫路線盡量閃開房子，但高速公路是一輩子的事情，居民日夜生活在不安環境中，日後擔心此路段變成死亡彎角。
議員邱于軒表示，路線規劃不應該只有交通影響評估，其實還有居民生活會受影響，希望高公局再全面檢視興中街、工商路兩路線方案，未完善前不要進行下一步動作。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言