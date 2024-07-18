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屏東觀光新品牌「風域半島」暑假初登場 揭秘奇幻美地

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣府劃定落山風風景特定區，橫跨車城鄉、牡丹鄉、滿州鄉及恆春鎮等部分區域，圖為東源水上草原。圖／屏東縣府提供
屏東縣府劃定落山風風景特定區，橫跨車城鄉、牡丹鄉、滿州鄉及恆春鎮等部分區域，圖為東源水上草原。圖／屏東縣府提供

屏東縣府今年劃定落山風風景特定區，橫跨車城鄉、牡丹鄉、滿州鄉及恆春鎮等部分區域，打造全新觀光品牌「風域半島」，暑假舉辦首屆「風域祭」，落山風風景特定區內的自然地景、人文歷史串聯，邀請藝術家公共藝術創作、郵輪巴士遊程等，來趟藝術與生態兼容深度旅遊。

屏縣府交旅處表示，「風域祭」7月19日至9月8日，邀請4名國內外藝術家到屏東公共藝術創作，日本國際級藝術家野老朝雄；屏東在地工藝藝術家峇岦嵐偲·旮札涅蘫；台灣紙雕藝術家成若涵與塗鴉壁畫藝術家藍色隧道。

交旅處表示，設置4處旅服功能遊客中心及旅遊資訊站，在牡丹鄉的石門旅遊資訊站及牡丹遊客中心、牡丹鄉旭海村的旭海旅遊資訊站與滿州鄉九棚村的九棚旅遊資訊站，強化恆春半島區域觀光服務量能。

風域半島官網，整合區域內推薦遊程預約及食、宿、遊、購、行連結，方便旅客查詢和預訂。培訓在地32名牡丹社事件專業導覽人員，介紹豐富、具魅力的風域半島遊程，遊程包括串連歷史場域「琅嶠傳奇在牡丹」、探索屏東沙丘秘境「八瑤灣療癒體驗」、擁有得天獨厚星空資源「星心海的呼喚」及旭海靜心體驗遊程「幸福草原」等遊程，一次翻轉大家對恆春半島刻板印象。

交旅處表示，九棚資訊站啟用後將以「食嶼」為主軸推出在地風味餐，結合3種不同特色伴手禮，菇菇醬、四色麵條及養生料理包等，品味屏東美食。

屏東縣政府推全新觀光品牌「風域半島」，今年夏天舉辦首屆「風域祭」，將自然地景、人文歷史串聯，歡迎民眾來趟藝術與生態兼容深度旅遊，旭海觀星遊程。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府推全新觀光品牌「風域半島」，今年夏天舉辦首屆「風域祭」，將自然地景、人文歷史串聯，歡迎民眾來趟藝術與生態兼容深度旅遊，旭海觀星遊程。圖／屏東縣政府提供
屏東縣府劃定落山風風景特定區，橫跨車城鄉、牡丹鄉、滿州鄉及恆春鎮等部分區域，圖為九棚大沙漠。圖／屏東縣府提供
屏東縣府劃定落山風風景特定區，橫跨車城鄉、牡丹鄉、滿州鄉及恆春鎮等部分區域，圖為九棚大沙漠。圖／屏東縣府提供
屏東縣政府推全新觀光品牌「風域半島」，今年夏天舉辦首屆「風域祭」，將自然地景、人文歷史串聯，歡迎民眾來趟藝術與生態兼容深度旅遊。記者劉星君／攝影
屏東縣政府推全新觀光品牌「風域半島」，今年夏天舉辦首屆「風域祭」，將自然地景、人文歷史串聯，歡迎民眾來趟藝術與生態兼容深度旅遊。記者劉星君／攝影
屏東縣政府推全新觀光品牌「風域半島」，今年夏天舉辦首屆「風域祭」，將自然地景、人文歷史串聯，歡迎民眾來趟藝術與生態兼容深度旅遊，推出周邊概念商品。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府推全新觀光品牌「風域半島」，今年夏天舉辦首屆「風域祭」，將自然地景、人文歷史串聯，歡迎民眾來趟藝術與生態兼容深度旅遊，推出周邊概念商品。圖／屏東縣政府提供
屏東縣府劃定落山風風景特定區，橫跨車城鄉、牡丹鄉、滿州鄉及恆春鎮等部分區域，圖為旭海草原。圖／屏東縣府提供
屏東縣府劃定落山風風景特定區，橫跨車城鄉、牡丹鄉、滿州鄉及恆春鎮等部分區域，圖為旭海草原。圖／屏東縣府提供

屏東縣 恆春 藝術家

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