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加拿大議員團訪屏東 欣賞原民歌舞、參觀傳統家屋

中央社／ 屏東縣18日電

加拿大原住民事務國會議員代表團訪台，今天參訪位於屏東的台灣原住民族文化園區，一行人欣賞娜麓灣樂舞劇團展演、參觀園區內傳統家屋，明天預計前往霧台鄉神山部落。

加拿大聯邦參議院原住民委員會主席佛朗西斯（Brian Francis，另譯：法萊恩），今天率領8名參眾議員及加拿大駐台代表倪傑民（Jim Nickel）等人，到台灣原住民族文化園區進行交流，主要希望深入了解台灣原住民族政策及推動經驗。

一行人今天下午抵達園區，欣賞了全國頗具盛名的娜麓灣樂舞劇團「阿美族─東海岸部落」舞碼展演外，並由族人為訪團成員進行祈福儀式，隨後由導覽人員帶領下，深入參觀園區內完整的傳統家屋群並進行文化體驗活動，盼經由文化講解和親身體驗，更加瞭解台灣原住民族的傳統文化和生活方式。

原民會原住民族文化發展中心主任邱黃肇崇指出，這次訪問促進台加雙方在原住民族議題上的認識與理解，並為未來更多的文化交流奠定基礎。中心將繼續致力推動原住民族文化的保存與發展，並期待與加拿大及其他國家的原住民族建立更緊密的聯繫。

加拿大國會議員則表示，台灣在保護原住民族文化與推動相關政策方面的成功經驗，對加拿大具有重要的參考價值。

另外，代表團明天上午預計前往霧台鄉神山部落，參訪耶穌聖心堂及傳統領袖家屋。

加拿大 原住民 屏東 阿美族

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