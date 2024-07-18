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屏東首屆風域祭 沉浸秘藏百年落山風奇幻美地

中央社／ 屏東縣18日電

屏東推出全新觀光品牌風域半島，今年夏天首屆「風域祭」19日將登場，活動串聯自然地景風貌、人文歷史特色，揭開秘藏逾百年、落山風風景特定區內的奇幻美地。

屏東縣政府今天舉行「風域祭」活動記者會。縣府會中指出，落山風風景特定區，範圍橫跨車城鄉、牡丹鄉、滿州鄉及恆春鎮等部分區域，場域幅員遼闊，有山林濕地及沙丘風積地形，風域祭活動將自然地景風貌、人文歷史等特色串聯，推廣屏東秘藏逾百年奇幻美地，民眾可依據喜好，規劃藝術與生態兼容的深度旅遊。

屏縣府交通旅遊處指出，風域祭於19日至9月8日舉行，有4大旅遊資訊站依序揭幕、4條推薦主題遊程預約、5座公共藝術作品、國際攝影師馬賽及浪跡天涯攝影師康康共同帶領的攝影工作坊、夏夜風域緩緩音樂市集、超值限定郵輪巴士及遊程體驗活動等，讓民眾多樣選擇體會屏東秘藏美地景點。

交通旅遊處表示，風域祭邀請4名國內外知名藝術家來到屏東進行公共藝術創作，包括來自日本國際級藝術家野老朝雄、屏東在地工藝藝術家峇岦嵐偲．旮札涅灆、台灣紙雕藝術家成若涵及塗鴉壁畫藝術家藍色隧道。

另外，培訓在地32名牡丹社事件專業導覽人員，跨領域、跨文化、跨歷史、跨風景，介紹風域半島遊程，遊程包括歷史場域「琅嶠傳奇在牡丹」、探索屏東沙丘秘境「八瑤灣療癒體驗」、擁有得天獨厚星空資源「星心海的呼喚」及旭海靜心體驗遊程「幸福草原」等遊程，翻轉一般大眾對於恆春半島刻板印象。

屏東縣政府 藝術家

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