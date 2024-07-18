88快速道路增設隔音牆減噪 預計8月底完工

88快速道路在龐大車流量下產生的噪音問題引發地方關注，南區養護工程分局鳳屏工務段正在施作隔音牆工程，預計8月底完工，屆時不僅可降低噪音，也能預防散落物掉落平面造成危害。

民進黨立委許智傑今天邀交通部南區養護工程分局鳳屏工務段及民進黨高雄市議員陳慧文、林智鴻、張漢忠等人針對隔音牆工程施作進度前往視察。

88快速道路隔音牆工程總長度為404公尺，目前採夜間施工，預計8月底完工。許智傑表示，隔音牆的增設，不僅可讓噪音分貝數有效大幅降低，若發生交通事故，也可預防散落物掉落平面造成危害。

另外，對於88快速道路西下鳳山匝道的拓寬計畫，許智傑說，該匝道現況面對尖峰期間的車流量，容易造成車輛回堵，拓寬計畫目前已由鳳屏工務段進行設計規劃，他也會要求交通部要將該計畫目標於今年底發包動工。

陳慧文說，隔音牆工程看似不大，但可給周圍住戶在居住品質上帶來非常明顯改善，要求相關單位一定要如期如質完工。林智鴻表示，會在議會要求市府在拓寬工程上與鳳屏工務段保持緊密溝通與合作，盡可能縮短交通黑暗期。