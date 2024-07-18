紅心芭樂酸甜口感受大馬消費者喜愛 高雄出口量增10倍

高雄出產珍珠芭樂、紅心芭樂等品種，市府農業局去年起主打紅心芭樂進攻馬來西亞市場，今年首次上架新開張的高端超市「Imby Greens」，昨起連續2天舉辦試吃推廣活動，微酸口感受到好評。農業局說，直至上月底，今年紅心芭樂出口量近10噸，較去年成長10倍之多。

高市農業局指出，高雄芭樂的市占率為全台第一，今年截至6月底，國內批發市場供應量已上看8千噸，直至5月底外銷量達740噸，較去年同期成長六成，外銷遍布北美、新馬、港澳等區。

紅心芭樂主攻馬來西亞市場，今年度首次上架吉隆坡新開張的高端超市Imby Greens，該超市位於馬來西亞第二高樓敦拉薩國際貿易中心，以販售世界各地頂級商品為主，試吃推廣活動十分受歡迎，消費者普遍認為，紅心芭樂「又脆又好吃」。

農業局長張清榮說，高雄紅心芭樂以脆甜微酸聞名，去年起主打出口到馬來西亞，符合當地民眾的健康飲食趨勢，紅心芭樂出口量成長速度很快，較去年成長10倍。