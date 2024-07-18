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「旗山遊記寵物野餐派對」明起登場 打卡送限定禮

中央社／ 高雄18日電

旗山糖廠社區發展協會明起連3天將在旗山糖廠進行舉辦「旗山遊記寵物野餐派對」活動，藉此讓更多民眾認識旗山糖業文化故事，遼闊園區也適合毛小孩放電，現場打卡並贈「寵物限定禮物」。

旗山糖廠社區發展協會明天起在旗山糖廠進行舉辦「旗山遊記寵物野餐派對」活動，19日是靜態展覽及定點導覽，20及21日2天的上午11時至下午6時，則結合在地特色產業及青年文創，推出多樣動態體驗，邀家中萌寵一起參與。

農業局長張清榮今天透過新聞稿指出，「旗山遊記寵物野餐派對」不僅可以行銷推廣在地農民及青年行銷特色產品，也展示高雄市農村社區的獨特魅力與驚喜，將帶給民眾一個難忘的東高雄之旅回憶。

旗山糖廠社區發展協會理事長曾渝媗表示，透過高雄市農業局的輔導，每年定期舉辦相關活動，此次活動內容包括特色文創市集、表演、寵物專屬攤位等，展示與銷售各式手工藝品，另外活動期間現場打卡即送「寵物限定禮物」，送完為止。

農業部農村發展及水土保持署台南分署分署長柯燦堂說，旗山糖廠社區秉持農村永續發展理念，推動農業、農村與生活的融合，也把農村生產及文化轉化為遊戲及體驗活動，推廣農村遊程翻轉農村，打造青年返鄉創生就業的機會。

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