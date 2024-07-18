屏東西市場結合好屏友集市 助青創品牌解鎖新地標

屏東縣政府扶植的微型創業品牌「好屏友集市」，週末要與屏東西市場合作舉辦「好食祭×田園旬味」，期待透過市場人情味，帶領青創品牌解鎖新地標，也共創雙品牌成長。

縣府今天發布新聞稿指出，「好屏友集市」與屏東西市場合作舉辦「好食祭×田園旬味」市集，帶領青創品牌解鎖新地標，期待透過市場滿滿的人情味及青年創業的能量，共創雙市品牌成長，支持青年留鄉、返鄉創業築夢。

縣府勞動暨青年發展處長李雨蓁指出，活動在20及21日舉辦，是西市場開市來的首發市集，除有各式美食、文創品牌攤商，同時搭配街頭藝人表演，再加碼「好市成雙」小禮物，讓民眾在西市場享受愜意時光。

另外，市集期間於屏東西市場或「好屏友集市」消費3家品牌，不限金額，至「屏東西市場google評論區」留言並拍照打卡，即可至「好屏友集市」服務台兌換限定帆布袋，每天限量100份，兌完為止；活動資訊可上「好屏友集市」臉書（facebook）查詢，民眾可用實際行動來支持在地青年，也來西市場體驗專屬屏東的文青市場。

屏東西市場承載了屏東人的記憶與情感，因建築物老舊、結構安全堪慮及環境等因素，屏東縣政府於原址重建，成為南台灣首座可調控室內溫度的綠建築市場，具備節能減碳、綠色消費、友善土地、行動支付等多功能，希望商家與民眾都能擁有更好的屏東日常消費體驗。