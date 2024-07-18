捷運延伸北高雄 邱志偉促新路網規劃速成形

高雄捷運紅線預計2029年延伸至湖內區大湖站，針對後續與台南捷運的銜接，高雄市捷運工程局原先規劃至台南奇美博物館站為轉運站，但台南市捷運工程處並不認同；立委邱志偉邀請交通部、高雄市捷運工程局及台南市捷運工程處協商後，確定未來兩市捷運轉乘站，將會設在鄰近高雄、台南兩市交界處、台南市境內的嘉南藥理大學。

高雄市捷運工程局說，捷運紅線今年6月延伸至捷運岡山站後，往北工程目前仍持續推動，預計2027年延伸至南路竹，2029年延伸至大湖站，後續與台南捷運的銜接，將會分兩線往北延伸，一線沿著台1線往北，在嘉南藥理大學銜接轉乘台南捷運，另一線將延伸至台南沙崙高鐵站，目前路網正在規劃中。

捷運局說，捷運紫線合併民族高鐵線、右昌高鐵線及燕巢線，串聯楠梓、燕巢的5所大學、S廊帶科技產業園區、銜接捷運紅線、黃線、台鐵及高鐵，其中橋頭區青埔站在未來台鐵鐵路立體化後可能會新增車站，青埔站將會是捷運紅線、紫線、台鐵三鐵共構車站。目前捷運紫線已經完成可行性研究期末報告書，後續將送中央審議，最快要1.5年，審議完成尚須進行環評及綜合規劃，完成後才能進入工程階段。

邱志偉說，捷運紫線串聯大學、醫院及科學園區，對地方的交通運輸大有助益，但梓官蚵仔寮民眾訴求紫線應以支線延伸至蚵仔寮漁港，方便民眾採買生猛海鮮。不過高雄市捷運局評估潛在路線通港路路幅不足，捷運行車在轉彎處須拆除民房，加上工程經費高昂、運量有限，可能難達到財務平衡。

邱志偉強調，路幅不足的問題可拓寬克服，轉彎的問題可以針對設站點再考量，會請捷運局先納入整體路網規劃，後續展開可行性研究作業，有完整研究將能更客觀分析優劣利弊。

邱志偉說，高雄捷運路網每10年檢討一次，今年高雄市捷運將提新的路網規劃，高雄因為逐漸往北發展，捷運局規劃從捷運紫線高雄大學附近沿著台17線一路往北延伸，連接梓官、彌陀、永安及茄萣，另外還有沿著台28線從茄萣、路竹、阿蓮到田寮的路線，目前路廊仍在評估階段，預計年底公布的新整體路網規劃將會更明確，他會請捷運局將兩路廊納入整體路網規劃，並爭取可行性研究經費，讓路網的規劃盡快成形。