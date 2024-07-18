高雄沿海路貨櫃車壅塞嚴重 港務公司：與高市府共同努力改善

高雄港貨櫃量增加、加上小港區臨海工業區附近沿海路路段正在辦理「高雄港貨櫃車專用道工程」，導致港區附近的沿海路經常塞車，運輸業者多次出面陳情。本報報導後引發回響，高雄港務分公司今天表示，專用道的施工單位高市新工處，已積極協調承攬廠商加快施工進度，將在今年9月至明年3月逐段完工啟用，屆時可有效緩解車流壅塞。

高雄港務分公司表示，小港區沿海路是貨櫃車輛通往高雄港第六、七貨櫃中心必經要道，貨櫃車流均須依規定行駛於公告路段，沿海路正在辦理貨櫃車專用道工程，加上近期中美貿易戰增溫，航商客戶提前出貨以避免高額關稅，及新加坡及東南亞主要港口受到紅海事件造成塞港，部分航線轉靠高雄港，致使近來高雄港櫃量增加，連帶造成近來沿海路車流增多及部分時段塞車。

台灣港務公司表示，為因應港、市區交界的主要道路沿海二路至三路接南星路到第六、七貨櫃中心，未來貨運車流會繼續增加，已補助高雄市政府19億餘元在中鋼路至沿海二、三路、南星路口的路段闢建貨櫃車專用道，並將該路段各路口導入AI智慧號誌系統。

台灣港務分公司說，目前沿海路與中林路以南16處路口均已設置智慧號控，今年更將協助將沿海路銜接國道1號的其他10餘處路口納入智慧號控，增撥約5000萬元經費由高雄市政府進行，持續優化高雄港區周邊交通順暢，並期望能進一步疏緩港市界面主要道路之貨運車流。

航港局南航中心已邀集港區櫃場業者瞭解各櫃場作業情形並研擬相關對策，高雄港務分公司已多次派員到港區櫃場，協請各櫃場業者務必妥為調度安排作業人機資源，盡可能配合將船期分散安排。