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高雄兒美館「親愛的動物們」展 陪孩子成長療癒童心

中央社／ 高雄18日電

高雄兒童美術館暑期推出新展「親愛的動物們」，即起至明年8月31日展出，以「動物友善與環境永續」主題，結合雕塑、互動裝置、插畫、版畫、文學及影像等方式呈現陪伴與共生，更規劃3場「動物FUN暑假」兒童夏令營。

高雄市政府文化局今天發布新聞稿表示，展覽從生命關懷角度出發，探討動物與人的情感關係，並規畫「動物FUN暑假」兒童夏令營，分別為7月27日「喵汪動物劇場」、8月3日「玩轉動物表情」及8月10日「動物想像的家」3個梯次，升國小三年級至國一學生可報名參加。

高美館代理館長林羿妏表示，新展以「想像與陪伴」及「保育與共生」主題，著重於動物與人的關係轉變，從對動物的想像到生活上的依賴，陪伴孩子成長及療癒心靈，並透過認識台灣瀕危及特有野生動物到生態危機，探討動物與人的共存關係。

展覽集結長期關注動物議題或動物創作藝術家巴豪嵐．吉嵐、李瑾倫、官孟玄、洪子庭、黃湘、張麗真、蔡潔莘、陳奕彰、鍾凱翔，以及李小鏡、許自貴11人。

巴豪嵐．吉嵐作品「慈悲心發源於恐懼」從原住民對山林的崇敬延伸人與動物間的情感關係；李瑾倫的作品「琥珀是副班長」、「遇見」、「一月的結業式」，描述貓和狗在動物學校裡的故事與生活點滴。

官孟玄「尾巴派對大遊行」藉由幫動物找尾巴的互動設計，開啟孩子對於動物的認識，「冬天的動物園」則質疑動物園存在必要性；洪子庭的「搶救動物好朋友」描繪台灣22種瀕危野生動物。

展場並規劃有作品延伸互動操作區，包括走廊上的「尾巴派對大遊行」，可以藉由幫動物找尾巴認識動物；2樓走廊可透過尋找與QR Code認識台灣22種瀕危動物。

展覽於兒美館101、201展覽室展出，展場內也有閱讀區、動物積木區、貓跳台互動區，可滿足大小朋友感官體驗；洪子庭作品延伸所打造的光桌動物描繪區「害羞的穿山甲」及「奇幻動物園」，則提供小朋友透過各式素材體驗創作樂趣。

親子 高美館

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