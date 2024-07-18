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暑期小琉球旅遊海灘貨幣自助淨灘 一起來清理這項垃圾

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
大鵬灣國家風景區管理處8月1日起推出綠色旅遊海灘貨幣自助淨灘方案，來小琉球的遊客，除參與自助淨灘，自備盥洗用具，選擇「環保餐廳」，減少對旅遊地環境的衝擊。圖／鵬管處提供
大鵬灣國家風景區管理處8月1日起推出綠色旅遊海灘貨幣自助淨灘方案，來小琉球的遊客，除參與自助淨灘，自備盥洗用具，選擇「環保餐廳」，減少對旅遊地環境的衝擊。圖／鵬管處提供

暑期國旅夯，小琉球旅遊蓬勃發展，公私部門推動觀光與保育的平衡永續，大鵬灣國家風景區管理處8月1日起推出綠色旅遊海灘貨幣自助淨灘方案，歡迎到小琉球參與自助淨灘，自備盥洗用具，旅遊過程節約用水與電，選擇環保餐廳，減少對旅遊地環境的衝擊。

鵬管處與台灣咾咕嶼協會、海湧工作室從2017年起至今，舉辦海灘貨幣淨灘，參與響應人次逾4000人，今夏除7月22日及27日將再辦理兩場次海灘貨幣淨灘活動外，8月1日起更發動愛龜任務「日淨斗金」自助淨灘行動，成功報名自助淨灘活動後，即可去小琉球遊客中心索取淨灘器材與闖關任務說明卡與道具，就可依任務說明，自行淨灘。

海灘貨幣藝術家林佩瑜觀察，島上海灘在公私部門持續努力下，許多陳年海廢都已被清除，但仍見許多隨手棄置的菸蒂，塑膠材質的煙蒂倒是現在很頭痛的海廢之一，本次的自助淨灘，要清理的主要任務就是煙蒂，也間接希望從活動中，讓大家發現煙蒂的危害。

海湧工作室副執行長郭芙說，發動自助淨灘，希望旅客可以更容易安排自己的旅遊時間，而不會有參與活動的時間壓力，響應綠色旅遊行動，淨灘任務安排減塑飲食，並與島上環保餐廳合作，透過用自己的環保餐具購買餐點就可完成任務。

鵬管處指出，自助淨灘後，即可回遊客中心換取海灘貨幣，名額有限，有興趣的遊客要儘早預約。

海灘貨幣是由島上藝術家林佩瑜撿拾海邊的玻璃所繪製，結合島上近100間合作店家，可使用海灘貨幣跟合作店家消費。

鵬管處力推到小琉球遊客搭台灣好行大鵬灣琉球線，從高鐵左營站直達東琉線碼頭站只要50分鐘，使用多元電子支付享半價優惠，該路線服務3年多來已突破40萬名乘客。

鵬管處強調，搭乘台灣好行大鵬灣琉球線的遊客，記得索取乘車證明，憑乘車證明參與淨灘又可加碼獲得100元合作店家優惠券。

大鵬灣國家風景區管理處8月1日起推出綠色旅遊海灘貨幣自助淨灘方案，來小琉球的遊客，除參與自助淨灘，自備盥洗用具，選擇「環保餐廳」，減少對旅遊地環境的衝擊。圖／鵬管處提供
大鵬灣國家風景區管理處8月1日起推出綠色旅遊海灘貨幣自助淨灘方案，來小琉球的遊客，除參與自助淨灘，自備盥洗用具，選擇「環保餐廳」，減少對旅遊地環境的衝擊。圖／鵬管處提供
大鵬灣國家風景區管理處8月1日起推出綠色旅遊海灘貨幣自助淨灘方案，來小琉球的遊客，除參與自助淨灘，自備盥洗用具，選擇「環保餐廳」，減少對旅遊地環境的衝擊。圖／鵬管處提供
大鵬灣國家風景區管理處8月1日起推出綠色旅遊海灘貨幣自助淨灘方案，來小琉球的遊客，除參與自助淨灘，自備盥洗用具，選擇「環保餐廳」，減少對旅遊地環境的衝擊。圖／鵬管處提供
大鵬灣國家風景區管理處8月1日起推出綠色旅遊海灘貨幣自助淨灘方案，來小琉球的遊客，除參與自助淨灘，自備盥洗用具，選擇「環保餐廳」，減少對旅遊地環境的衝擊。圖／鵬管處提供
大鵬灣國家風景區管理處8月1日起推出綠色旅遊海灘貨幣自助淨灘方案，來小琉球的遊客，除參與自助淨灘，自備盥洗用具，選擇「環保餐廳」，減少對旅遊地環境的衝擊。圖／鵬管處提供

小琉球 淨灘 貨幣

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