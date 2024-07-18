高雄港運量增 沿海路貨櫃車塞爆

紅海危機加上中美貿易戰增溫，許多船舶轉靠高雄港，今年1至5月貨櫃裝卸量較去年同期成長5.23%，導致貨櫃車常在沿海路大排長龍，駕駛怨聲載道。民代說，市府在高雄港第7貨櫃中心啟用後才建貨櫃車專用道，「動作慢半拍，難怪會塞車」。交通局說，貨櫃車專用道開闢工程預計明年3月完工，會請工務局持續監控，疏導車流。

葉門胡塞武裝組織去年底在紅海攻擊商船，引發紅海危機，東南亞等主要港口塞港，加上近期中美貿易戰增溫，中國大陸規避高額關稅提前大量出貨，致高雄港貨櫃船裝載量明顯增加，今年1至5月裝卸量380.4萬TEU（20呎標準貨櫃），較去年同期增加18.9萬TEU，結果通往高港第7貨櫃中心的沿海路，經常塞車。

記者昨往現場直擊，至少50輛貨櫃車與汽車在沿海二路南下方向大排長龍，即使左、右轉專用道淨空，中央直行車道仍擠滿車輛。

蔡姓貨櫃車駕駛說，沿海路很多路口是左、右轉專用道，「一旦使用，會被人檢舉」，大車只能在直行車道排隊等候，因為沿海路塞車，每天浪費2個多小時在塞車上，另有民眾反映，貨櫃專用道施工期間，工地護欄有許多凸出角鋼，機車騎士易生意外。

高雄市工務局新工處說，因應高雄港洲際貨櫃中心啟用及解決國道7號未完工前的車輛壅塞，去年6月起辦理洲際貨櫃中心聯外貨櫃專用道開闢工程，全長約8.28公里，分4個工程標趕工，第1、3、4標案預計今年底前完工，第2標預計明年3月完工。

「市府動作慢半拍」，市議員陳麗娜說，沿海路塞車嚴重，主要因為第7貨櫃碼頭貨櫃裝卸量大，她曾建議市府未雨綢繆，尋找替代道路，但市府等到第7貨櫃中心啟用才拓寬道路，當然塞車。市議員黃彥毓說，道路拓寬後將新增1線大貨車專用直行車道，並在路口增加大貨車轉向專用道，市府應做配套安排，避免運量尖峰季節因塞車引發民怨。