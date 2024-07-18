聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄港運量增 沿海路貨櫃車塞爆

聯合報／ 記者王勇超／高雄報導
貨櫃車與汽車在高雄市小港區沿海路因堵塞大排長龍。記者王勇超／攝影
貨櫃車與汽車在高雄市小港區沿海路因堵塞大排長龍。記者王勇超／攝影

紅海危機加上中美貿易戰增溫，許多船舶轉靠高雄港，今年1至5月貨櫃裝卸量較去年同期成長5.23%，導致貨櫃車常在沿海路大排長龍，駕駛怨聲載道。民代說，市府在高雄港第7貨櫃中心啟用後才建貨櫃車專用道，「動作慢半拍，難怪會塞車」。交通局說，貨櫃車專用道開闢工程預計明年3月完工，會請工務局持續監控，疏導車流。

葉門胡塞武裝組織去年底在紅海攻擊商船，引發紅海危機，東南亞等主要港口塞港，加上近期中美貿易戰增溫，中國大陸規避高額關稅提前大量出貨，致高雄港貨櫃船裝載量明顯增加，今年1至5月裝卸量380.4萬TEU（20呎標準貨櫃），較去年同期增加18.9萬TEU，結果通往高港第7貨櫃中心的沿海路，經常塞車。

記者昨往現場直擊，至少50輛貨櫃車與汽車在沿海二路南下方向大排長龍，即使左、右轉專用道淨空，中央直行車道仍擠滿車輛。

蔡姓貨櫃車駕駛說，沿海路很多路口是左、右轉專用道，「一旦使用，會被人檢舉」，大車只能在直行車道排隊等候，因為沿海路塞車，每天浪費2個多小時在塞車上，另有民眾反映，貨櫃專用道施工期間，工地護欄有許多凸出角鋼，機車騎士易生意外。

高雄市工務局新工處說，因應高雄港洲際貨櫃中心啟用及解決國道7號未完工前的車輛壅塞，去年6月起辦理洲際貨櫃中心聯外貨櫃專用道開闢工程，全長約8.28公里，分4個工程標趕工，第1、3、4標案預計今年底前完工，第2標預計明年3月完工。

「市府動作慢半拍」，市議員陳麗娜說，沿海路塞車嚴重，主要因為第7貨櫃碼頭貨櫃裝卸量大，她曾建議市府未雨綢繆，尋找替代道路，但市府等到第7貨櫃中心啟用才拓寬道路，當然塞車。市議員黃彥毓說，道路拓寬後將新增1線大貨車專用直行車道，並在路口增加大貨車轉向專用道，市府應做配套安排，避免運量尖峰季節因塞車引發民怨。

塞車 貨櫃 高雄港

延伸閱讀

來不及...貨櫃車見轎車急煞未撞上 後方大車煞不住釀3車追撞

影／高雄沿海路天天塞車超過1公里 相關單位揭密竟與紅海危機有關

桃園3少年機車夜遊撞上違停大貨車 釀1死2傷

國道三號2貨櫃車追撞 受困司機全身血命危…堵車達10公里

相關新聞

高雄又多一間百貨商場 「Focus 13」將進駐高流珊瑚礁群

台南生活開曼公司（台南-KY）近日正式揮軍南下高雄，將進駐高雄流行音樂中心的珊瑚礁群，開設2100坪商場。臉書「高雄好過...

高雄港運量增 沿海路貨櫃車塞爆

紅海危機加上中美貿易戰增溫，許多船舶轉靠高雄港，今年1至5月貨櫃裝卸量較去年同期成長5.23%，導致貨櫃車常在沿海路大排...

高雄大寮、鳳山等區7月25日停水 影響約4萬戶

台灣自來水公司配合台電辦理「太陽能光電介接同時加強電網工程」，高雄大寮區、鳳山區、大樹區等，25日上午8時30分起，將停...

民眾提案高鐵屏東延伸線進高雄車站 9天1500餘人附議

有民眾在「公共政策網路參與平台」發起提案，要求高鐵延伸屏東應變改為進入高雄車站的方案；7月8日檢核通過至今，9天已有15...

買關東煮驚見湯內有蟑螂！老闆娘辯「是要丟掉的」 高市衛生局上門稽查

有民眾在網路爆料，7月16日晚上9點，在高雄市左營區某市場的關東煮攤，下班購買晚餐時，發現工作區跟湯裡有蟑螂，質疑有食安...

響應淨零 外送平台、高雄旅宿業紛推減塑永續

政府推動2050淨零碳排，旅宿、餐飲業也推動永續相關方案，高雄洲際酒店6月起不再提供瓶裝水，全館房內裝設飲水過濾系統；U...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。