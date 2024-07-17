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高雄又多一間百貨商場 「Focus 13」將進駐高流珊瑚礁群

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
高雄流行音樂中心珊瑚礁群是複合型商業空間，以珊瑚礁造型為意象，獨立2層樓設計。圖／翻攝自「文化高雄-高雄市政府文化局」
高雄流行音樂中心珊瑚礁群是複合型商業空間，以珊瑚礁造型為意象，獨立2層樓設計。圖／翻攝自「文化高雄-高雄市政府文化局」

台南生活開曼公司（台南-KY）近日正式揮軍南下高雄，將進駐高雄流行音樂中心的珊瑚礁群，開設2100坪商場。臉書「高雄好過日」透露，商場名稱叫「Focus 13」，意指高雄第13號碼頭，也暗示經營風格類似台南Focus時尚流行館，預計2024年底開幕。

近年來高雄的百貨商場越來越多，除了老字號的漢神百貨、大立百貨、大遠百、SOGO新光、漢神巨蛋，義享時尚廣場在2021年開幕、岡山樂購廣場在2022年開幕，三井LaLaport預計將在2026年進駐鳳山，漢神也將在凹子底富邦人壽BOT案規劃高雄第三個據點，也是預計2026年完工。

Focus 13預計在今年底開幕，將成為繼夢時代、MLD台鋁、棧貳庫與大港倉、義享時尚廣場之後，輕軌沿線又一座商場，便利民眾搭乘大眾運輸工具前往。

台南生活開曼公司（台南-KY）近日在股東會宣布，將進駐高雄流行音樂中心珊瑚礁群，開設「focus13」據點，預定今年年底開幕，本案為OT案，合約9年10個月，總投資金額1億元至1.5億元，總營業面積2100坪，預估初期年營收2億元以上。

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