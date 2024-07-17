高雄大寮、鳳山等區7月25日停水 影響約4萬戶

台灣自來水公司配合台電辦理「太陽能光電介接同時加強電網工程」，高雄大寮區、鳳山區、大樹區等，25日上午8時30分起，將停水、降壓13.5小時，停水影響3.6萬戶、降壓影響6000戶。

台水公司第七區管理處今天發布新聞稿表示，配合台電加強電網工程，一併辦理拷潭給水廠「翁公園淨水場高低壓電氣設備停電檢驗」，將停水13.5小時。

台水指出，此次工程停水影響區域包括，大寮區大寮、山頂、永芳、光武、會社、三隆、上寮、中興、江山、忠義、琉球、翁園、溪寮、義和等里、和發產業園區（和春基地）、萬大工業區。鳳山區東門、鳳東、誠德、誠信、誠智里；大樹區九曲里。

降壓區域包括大寮區前庄里、中庄里；以及管末高地區停水區域，包括大寮院區凱旋醫院、大寮區清潔隊一帶、山頂國小一帶、進學路（衛生所以上高地區）、正氣路、中山工商等。

台水指出，鳳山水庫供給工業區，以及大發產業園區、和發產業園區（大發基地）等皆正常供水。台水提醒，民眾請於停水前6小時完成儲水，停水期間應關閉抽水機電源。