快訊

「十連霸」北市議員陳政忠將入獄 操縱股票掏空公司判4年、2年定讞

女員工口水加料搞垮可不可！總公司「玩真的」 拆了新竹關埔店招牌

聽新聞
test
0:00 / 0:00

民眾提案高鐵屏東延伸線進高雄車站 9天1500餘人附議

聯合報／ 記者潘奕言／高雄即時報導
高鐵延伸屏東計畫，進入高雄車站的「高雄案」可能敗部復活，地方擔心快要完工的高雄車站又要再打掉開挖一次。記者潘奕言／攝影
高鐵延伸屏東計畫，進入高雄車站的「高雄案」可能敗部復活，地方擔心快要完工的高雄車站又要再打掉開挖一次。記者潘奕言／攝影

有民眾在「公共政策網路參與平台」發起提案，要求高鐵延伸屏東應變改為進入高雄車站的方案；7月8日檢核通過至今，9天已有1500餘人附議。臉書粉專「高雄點」也PO文，呼籲希望高鐵延伸改路線的人前往附議。

高鐵屏東延伸線日前傳出優先推動的「左營方案」營運風險大，進入台鐵高雄車站的「高雄方案」可能敗部復活，有民眾因此在平台，提議「高鐵延伸屏東經由台鐵高雄車站」，

提案人指出，左營方案涉及變更道岔、號誌系統和車輛基地設計問題，將直接穿過高鐵左營基地，與基地內軌道交錯，不但要增加4組道岔，號誌也得更換，技術上有「穿衣改衣」的難度，基地內列車安全管制，及未來營運風險都會升高。

提案人表示，左營方案會讓高鐵要在左營站停靠5分鐘，旅客要將座椅轉向，司機員還要從火車頭走600公尺到火車尾，成為高鐵支線讓屏東縣依舊邊緣化。高雄方案及能分散捷運紅線新左營至高雄車站的客源，減緩國道十號鼎金系統交流道的壅塞問題。

「高雄點」則發文，「希望高鐵延伸改路線的就去附議，不要到時人數未達標沒通過才在那邊叫。」有網友留言，擔心高鐵進到高雄車站，快完工的天棚又要拆掉，粉專「高雄新車頭」回應，「天棚結構有預留補強，不用拆。」

提案至今日下午6時已有1560人附議，正反意見都有，若60天內附議達5000人，主管機關須針對提案正式回覆。

台灣高鐵。記者潘奕言／攝影
台灣高鐵。記者潘奕言／攝影

高鐵 高雄車站

延伸閱讀

高鐵屏東延伸線有望進高雄車站？高屏政治人物說法曝光

相關新聞

民眾提案高鐵屏東延伸線進高雄車站 9天1500餘人附議

有民眾在「公共政策網路參與平台」發起提案，要求高鐵延伸屏東應變改為進入高雄車站的方案；7月8日檢核通過至今，9天已有15...

買關東煮驚見湯內有蟑螂！老闆娘辯「是要丟掉的」 高市衛生局上門稽查

有民眾在網路爆料，7月16日晚上9點，在高雄市左營區某市場的關東煮攤，下班購買晚餐時，發現工作區跟湯裡有蟑螂，質疑有食安...

全球霹靂舞熱潮 高雄國際賽「邀奧運選手」秀神級舞技

今年奧運首次增加霹靂舞項目，高雄市府去年已舉辦「高雄霹靂舞國際大賽」，吸引全球23個國家、近400名菁英齊聚港都「尬舞」...

響應淨零 外送平台、高雄旅宿業紛推減塑永續

政府推動2050淨零碳排，旅宿、餐飲業也推動永續相關方案，高雄洲際酒店6月起不再提供瓶裝水，全館房內裝設飲水過濾系統；U...

醫福會蒞金視察金門醫院 關切新建第二醫療大樓

衛福部附屬醫療及社會福利機構管理會（簡稱醫福會）執行長林慶豐與副執行長王裕煒今天蒞金視察金門醫院，林慶豐一行聽取院方簡報...

解決工業水管線漏水問題 高雄3工業區將「停水18小時」

大寮區鳳林一路11巷因工業送水管線漏水，水公司將於7月20日起停水施工，預計停水共18小時，直到21日凌晨1時30分，停...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。