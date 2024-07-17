民眾提案高鐵屏東延伸線進高雄車站 9天1500餘人附議

有民眾在「公共政策網路參與平台」發起提案，要求高鐵延伸屏東應變改為進入高雄車站的方案；7月8日檢核通過至今，9天已有1500餘人附議。臉書粉專「高雄點」也PO文，呼籲希望高鐵延伸改路線的人前往附議。

高鐵屏東延伸線日前傳出優先推動的「左營方案」營運風險大，進入台鐵高雄車站的「高雄方案」可能敗部復活，有民眾因此在平台，提議「高鐵延伸屏東經由台鐵高雄車站」，

提案人指出，左營方案涉及變更道岔、號誌系統和車輛基地設計問題，將直接穿過高鐵左營基地，與基地內軌道交錯，不但要增加4組道岔，號誌也得更換，技術上有「穿衣改衣」的難度，基地內列車安全管制，及未來營運風險都會升高。

提案人表示，左營方案會讓高鐵要在左營站停靠5分鐘，旅客要將座椅轉向，司機員還要從火車頭走600公尺到火車尾，成為高鐵支線讓屏東縣依舊邊緣化。高雄方案及能分散捷運紅線新左營至高雄車站的客源，減緩國道十號鼎金系統交流道的壅塞問題。

「高雄點」則發文，「希望高鐵延伸改路線的就去附議，不要到時人數未達標沒通過才在那邊叫。」有網友留言，擔心高鐵進到高雄車站，快完工的天棚又要拆掉，粉專「高雄新車頭」回應，「天棚結構有預留補強，不用拆。」