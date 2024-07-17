買關東煮驚見湯內有蟑螂！老闆娘辯「是要丟掉的」 高市衛生局上門稽查

有民眾在網路爆料，7月16日晚上9點，在高雄市左營區某市場的關東煮攤，下班購買晚餐時，發現工作區跟湯裡有蟑螂，質疑有食安問題。衛生局前往稽查，發現現場有多項缺失，業者已自主暫停營業改善，複查若未改善將依法開罰。

民眾PO出影片，店裡洗手檯、牆壁上都可看見蟑螂，最誇張的是連鍋裡的湯都有，拍攝者告知店家「阿姨，湯裡面有蟑螂」，店家看後，隨即接口「這是要丟掉的」。

衛生局前往稽查發現多項缺失，包括作業場所無妥善設置病媒阻隔設施、現場發現蟑螂、作業區髒汙未清潔、餐具及器具未覆蓋、調味料分裝無分裝日期、冰箱內物品堆積未落實清潔、食材未離地放置、未進行「先進先出」原則、洗手台未張貼洗手掛圖、從業人員未定期接受健康檢查、未建立冰箱溫度記錄等。