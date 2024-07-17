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響應淨零 外送平台、高雄旅宿業紛推減塑永續

中央社／ 高雄17日電
政府推動2050淨零碳排，旅宿、餐飲業也推動永續相關方案，高雄洲際酒店6月起不再提供瓶裝水，全館房內裝設飲水過濾系統。情境示意圖。圖／Ingimage
政府推動2050淨零碳排，旅宿、餐飲業也推動永續相關方案，高雄洲際酒店6月起不再提供瓶裝水，全館房內裝設飲水過濾系統。情境示意圖。圖／Ingimage

政府推動2050淨零碳排，旅宿、餐飲業也推動永續相關方案，高雄洲際酒店6月起不再提供瓶裝水，全館房內裝設飲水過濾系統；Uber Eats今天也在高雄公布「永續包裝」指引，目標在2030年全面使用環保包材。

Uber Eats外送平台今天首度到高雄舉辦「在地之星」店家座談會，會中Uber Eats公布首版「永續包裝」指引，指引內推薦商家使用環保、再生、可回收包材，減少一次性塑膠製品。

Uber Eats指出，永續須長時間投注成本與關注，今天公布永續包裝指引只是第一步，希望讓更多店家有環保意識，也透過App中的環保店家推薦，鼓勵更多店家加入永續行列，以達到2030年所有商家全面使用環保包材。

高雄洲際酒店近日宣布，今年6月起不再提供瓶裝水，房間內設有獨立飲水過濾系統，並提供天然楠竹環保瓶，讓旅客能為環保盡一份心力；根據統計，過去洲際酒店內每週提供瓶裝水數量超過400瓶，約1.2個月就能疊起一座台北101高度。

洲際酒店台灣區域總經理羅嘉麒（RobbertManussen）在活動上表示，洲際酒店今年9月將成為全高雄第1間、全台第3間取得碳足跡標籤認證酒店；目前已獲IHG Green Engage綠色環保參與計劃的第一級標章、金級環保旅館標章，館內大地義式餐廳獲綠食先行獎。

高雄市政府觀光局副局長孫春良說，希望透過洲際酒店各種ESG作為，能讓更多旅宿業者加入行列，也期待這些舉措能為高雄市樹立好榜樣；市府近年也為淨零做了很多準備，包括自治條例通過、淨零學院設立等。

永續 酒店

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