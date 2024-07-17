影／謹記氣爆教訓！高雄24小時監控工業管線 加速智慧石化

高雄2014年發生氣爆事件造成32人死亡，市政府隔年成立「管線安全辦公室（OPS）」，24小時監控管線安全，目前既有工業管線已完整建立3D圖資系統，能快速掌握管線空間位置資訊與偵測能力；未來配合國家政策，工業管線收費總長度預計減少111公里，行經的里可減少82個，潛在受影響人數減少35萬人以上。

市長陳其邁今視察OPS時指出，OPS全年365天24小時全時段監控管線安全並隨時應變，未來除了智慧石化的推動，長期規畫將配合亞洲新灣區開發，包含中油前鎮儲運所遷移、高雄港洲際二期開發，期望經由石化產業移轉，盡量減少既有工業管線數量或將其遷離人口稠密區域，保障高雄市的城市安全。

高市經發局成立專責辦公室，審核管線業者報告、遷改與變更輸送物質等申請案，並在廠內現地查核，針對14家業者定期維運查核及教育訓練，不定期進行日間與夜間的管線事故緊急應變演練，累計辦理53場次。OPS自2015年8月1日成立以來，始終維持全年365天24小時不間斷地值勤任務，作為不明異味通報的一環。

經發局近年導入AI大數據管理，推動「智慧石化」，加強管線資訊的數位化轉型、數據雲端平台化以及建制管理輔助決策模組，目前所有市區使用中的既有工業管線均已完整建立3D圖資系統，包含 X-Y-Z 軸「 3D 管線路徑數據的圖資系統」能快速掌握管線空間位置資訊與偵測能力，強化緊急應變資訊取得與決策的速度。

未來配合國家政策，進行高雄港洲際二期、石化工業區長期佈局，加上亞洲新灣區的開發，預計2028年起相關業者配合辦理管線的停用與遷改，工業管線收費總長度預計可減少111公里，管線行經之里可減少82個，減少50.9%，潛在受影響人數減少35萬人以上，對整個城市發展與居民安全有著極正面的重大影響。