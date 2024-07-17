醫福會蒞金視察金門醫院 關切新建第二醫療大樓

衛福部附屬醫療及社會福利機構管理會（簡稱醫福會）執行長林慶豐與副執行長王裕煒今天蒞金視察金門醫院，林慶豐一行聽取院方簡報並到手術房及洗腎中心視察，他說，會將各方意見帶回與各部門進行討論和評估；對於住宿型長照大樓、第二醫療大樓、手術室整建等措施，林認為關於醫療人力調配和空間利用的最大化，建議進一步規劃和評估，以利後續金門醫療改善計劃的推動。

林慶豐等人在今天上午抵達金門，包括醫師立委王正旭、金門醫療支援服務處執行長蔡其雍議員、金門縣衛生局長蔡建鑫及副局長李金治，金門醫院有院長王世典、副院長陳根雄、陳義榮及董文雅等人參與。

王世典指出，因應未來就醫需求並解決現有的佔床率過高，長期規劃新建第二醫療大樓，希望醫福會能協助該院與相關部門協調，爭取醫療發展基金的支持。他還提到，院方計劃整建綜合大樓的手術室，以增加外科醫師手術空間，改善過去手術室狹小、活動不便的情況，逐步改善院內設施，讓醫療服務更完善。

蔡其雍表示，他日前拜會衛福部長邱泰源，表達有關金醫提供癌症化療在地化服務，節省鄉親舟車勞頓的問題，希望衛福部能支持癌症治療的相關醫藥給付，並加強醫中計畫及IDS計畫派駐北榮和長庚的醫師支援金門醫療。另，有關電腦斷層儀過於老舊，因應心血管疾病及其他特殊疾病的診斷需求，建議將現有的128切電腦斷層掃描儀升級為256切，這將有助於減少心跳移動造成的假影，提供更清晰的影像，方便醫師準確診斷。但這套設備價格高達5千萬，對地方來說是巨額支出，希望醫福會能協助爭取全額補助。

蔡其雍也點出金門醫療後送的問題，因為離島醫療資源不足，部分的急重症患者無法在金醫救治，希望衛福部可投注更多的醫療資源，讓這些患者也能在金門醫治。