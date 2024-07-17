解決工業水管線漏水問題 高雄3工業區將「停水18小時」

大寮區鳳林一路11巷因工業送水管線漏水，水公司將於7月20日起停水施工，預計停水共18小時，直到21日凌晨1時30分，停水區域包括大發產業園區、林園產業園區及和發產業園區共877戶，提醒民眾於停水前6小時完成儲水，停水期應關閉抽水機電源，且恢復供水後，管線末端或高地區用戶須延後6小時復水。

自來水公司第七區管理處表示，因大寮區鳳林一路11巷共1100mm工業送水管線漏水，水公司辦理管線維修，地方須配合停水及施工，預定停水時間為07月20日上午7時30分起至21日上午1時30分止，影響供水時間總計18小時，請影響民眾提前儲水備用。工程施作時工地周邊會執行交通管制，請用路人配合改道。

此次停水區域包括大發產業園區、林園產業園區及和發產業園區共877戶，除停水區域外，其餘地區仍保持正常供水，此外水公司提醒，在恢復供水時，自來水管線末端、大樓及地勢較高之地區，因水壓需一段時間方可恢復正常，故恢復供水時間會較延遲，停水期間造成用水不便，敬請見諒。

台水提醒民眾於停水前6小時完成儲水，停水期應關閉抽水機電源，若建築物的自來水進水口低於地面的用戶，在停水期間需將總表前制水閥關閉，以避免可能虹吸污染發生，恢復供水後，民眾應將全部水閥打開排氣，以利迅速恢復供水，管線末端或高地區用戶須延後6小時復水，相關停復水資訊也可上自來水公司網站查詢。