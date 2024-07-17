快訊

地方震驚！鄭文燦子弟兵張肇良突遭搜索約談 傳牽涉違建案

大雷雨轟炸中南部6縣市 影響時間持續1小時

對偵查結果不解...涉貪圖利建商豐邑遭起訴 楊文科回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

解決工業水管線漏水問題 高雄3工業區將「停水18小時」

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
大寮區鳳林一路11巷因工業送水管線漏水，水公司將於7月20日起停水施工，預計停水共18小時，直到21日凌晨1時30分，停水區域包括大發產業園區、林園產業園區及和發產業園區共877戶。圖／聯合報系資料照
大寮區鳳林一路11巷因工業送水管線漏水，水公司將於7月20日起停水施工，預計停水共18小時，直到21日凌晨1時30分，停水區域包括大發產業園區、林園產業園區及和發產業園區共877戶。圖／聯合報系資料照

大寮區鳳林一路11巷因工業送水管線漏水，水公司將於7月20日起停水施工，預計停水共18小時，直到21日凌晨1時30分，停水區域包括大發產業園區、林園產業園區及和發產業園區共877戶，提醒民眾於停水前6小時完成儲水，停水期應關閉抽水機電源，且恢復供水後，管線末端或高地區用戶須延後6小時復水。

自來水公司第七區管理處表示，因大寮區鳳林一路11巷共1100mm工業送水管線漏水，水公司辦理管線維修，地方須配合停水及施工，預定停水時間為07月20日上午7時30分起至21日上午1時30分止，影響供水時間總計18小時，請影響民眾提前儲水備用。工程施作時工地周邊會執行交通管制，請用路人配合改道。

此次停水區域包括大發產業園區、林園產業園區及和發產業園區共877戶，除停水區域外，其餘地區仍保持正常供水，此外水公司提醒，在恢復供水時，自來水管線末端、大樓及地勢較高之地區，因水壓需一段時間方可恢復正常，故恢復供水時間會較延遲，停水期間造成用水不便，敬請見諒。

台水提醒民眾於停水前6小時完成儲水，停水期應關閉抽水機電源，若建築物的自來水進水口低於地面的用戶，在停水期間需將總表前制水閥關閉，以避免可能虹吸污染發生，恢復供水後，民眾應將全部水閥打開排氣，以利迅速恢復供水，管線末端或高地區用戶須延後6小時復水，相關停復水資訊也可上自來水公司網站查詢。

停水 水公司

延伸閱讀

台中首家工業區廠房立體化！太平昆兆益新廠完工啟用

影／已多區停水！板橋華江水門管線漏水變噴泉 新北這5區降壓調配供水

南桃74里7萬戶停水至今晚 市長PO文提醒、市民哀哀叫

儲水！桃園6/18將停水 包含楊梅等幾區共7萬多戶受影響

相關新聞

買關東煮驚見湯內有蟑螂！老闆娘辯「是要丟掉的」 高市衛生局上門稽查

有民眾在網路爆料，7月16日晚上9點，在高雄市左營區某市場的關東煮攤，下班購買晚餐時，發現工作區跟湯裡有蟑螂，質疑有食安...

解決工業水管線漏水問題 高雄3工業區將「停水18小時」

大寮區鳳林一路11巷因工業送水管線漏水，水公司將於7月20日起停水施工，預計停水共18小時，直到21日凌晨1時30分，停...

響應淨零 外送平台、高雄旅宿業紛推減塑永續

政府推動2050淨零碳排，旅宿、餐飲業也推動永續相關方案，高雄洲際酒店6月起不再提供瓶裝水，全館房內裝設飲水過濾系統；U...

醫福會蒞金視察金門醫院 關切新建第二醫療大樓

衛福部附屬醫療及社會福利機構管理會（簡稱醫福會）執行長林慶豐與副執行長王裕煒今天蒞金視察金門醫院，林慶豐一行聽取院方簡報...

影／金門坑道音樂節雙十連假登場 7月19日開放購票

即將邁入第16年的金門坑道音樂節，今年預計在10月12至13日共舉辦6場次，並在7月19日（周五）下午2時開放網路售票，...

大發、林園、和發產業園區877戶 20日起停水18小時

因台灣自來水公司「高市大寮區鳳林一路11巷」管線維修工程，高市大發、林園及和發3個產業園區，20日上午7時30分至21日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。