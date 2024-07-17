30隻獼猴闖高中校園「旁聽」！女學生崩潰錄影 校長拿登山杖驅趕

高雄市鼓山高中因緊鄰山區，不時會有「意外野生訪客」旁聽課程，今日早上學生在上暑期課程時，約莫30隻獼猴闖入校園，在窗台、圍牆上四處跳躍蹲坐，校方緊急用無聲廣播提醒師生關緊門窗，連校長都親自拿著登山杖巡堂、敲擊地面趕走猴群，所幸猴群僅待了近10分鐘就全數離開，學生們意外引發一陣小騷動。

據了解，鼓山高中學生今天早上10點多在上暑期輔導課程時，有大約20多隻猴子闖進校園內，從學生拍下的影片中可見，猴子在班級外的圍牆攀爬走動，還蹲坐在圍牆和窗台上，完全不怕高度與學生群，有人大喊「死定了！東西要被破壞了」，學校也緊急透過無聲廣播稱「有猴子大軍約莫30隻進入校園」，建議班級緊閉門窗。

「猴子也想來學校參加夏日樂學、一起上課！」鼓山高中校長廖俞雲表示，整群猴子來校園一同上暑期輔導，學校透過無聲廣播告知學生，避免人猴衝圖，猴子也不會在校園待太久，約5至10分鐘就會離開，她為此拿拿登山杖巡堂時特意「敲擊地面」警示猴子，而非攻擊猴子，達到人猴共存的目的。