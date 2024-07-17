影／金門坑道音樂節雙十連假登場 7月19日開放購票

即將邁入第16年的金門坑道音樂節，今年預計在10月12至13日共舉辦6場次，並在7月19日（周五）下午2時開放網路售票，報名費每人酌收新台幣200元整，名額有限，想要聆聽這場被譽「一生必聽」音樂會的樂迷，手刀要快。

今年金門坑道音樂節以欣欣向「龍」為主軸，傳達音樂節16年以來給予上萬名樂迷的感動，及金管處持續活化、保存戰役史蹟的決心。今天的「金門坑道音樂節」記者會上，包括藝術總監大提琴家張正傑、男中音林政勳、金門國家公園管理處長鄭瑞昌、副處長黃子娟等人都出席參與。

張正傑表示，為期兩天的音樂節，第一天邀請曾任台北市立國樂團二胡首席王瀅絜、詩人向陽一同演出，具強烈東方色彩的二胡、充滿故事的詩歌，帶來東西方音樂的交錯碰撞。演出內容也包含了作曲家林佳瑩及詩人向陽，為金門坑道音樂節專屬創作之樂曲、詩作。第二天將由男中音林政勳、女高音賴珏妤以迷人、細膩的嗓音，搭配藝術總監大提琴張正傑與三位頂尖音樂家所組成的弦樂四重奏，為音樂會增添深刻的情感。

鄭瑞昌也指出，為打造金門特色觀光活動，並活化戰役史蹟，自民國98年起，持續於翟山坑道舉辦金門坑道音樂節，至今已邁入第16年。音樂節不僅呈現金管處持續活化、保存戰役史蹟的決心，也將翟山坑道的歷史意義及價值做更深度的推廣。