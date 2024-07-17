岡山眷村醒村估2026年開放 樂群村將辦公聽會

高雄岡山區醒村及樂群村原屬空軍眷村，醒村正在進行全村整建工程，預計2026年開放；樂群村月底將辦公聽會收集意見，保存及再發展計畫預計年底完成，將規劃修繕與活化再利用。

曾協助爭取相關工程經費的民進黨立委邱志偉今天透過新聞稿表示，醒村已在進行全區修繕工程，其中A至E棟為2層樓宿舍、F棟為俱樂部、G棟為禮堂，A、F棟被登錄為歷史建築，其餘棟為文化景觀。

邱志偉說，醒村目前A、F棟修復進度已經超過8成，預計今年底可以完工，C、D、E、G棟完工進度將近2成，目標2026年完工開放。

此外，醒村B棟因附屬建物仍需整修，還有建物外觀需與全區風貌融合，文化局已經向文化部提報新台幣2500萬元計畫，將進行B棟附屬空間再利用工程。邱志偉說，會盡速請文化部核定，讓工程可一併進行。

而樂群村共有35棟眷舍，其中部分眷舍曾列為古蹟、歷史建築，部分曾經沒有文資身分，造成修繕困難。文化局提出樂群村廢止古蹟、歷史建築的申請後，文化部去年同意將眷舍的文資身分廢止，並將全區登錄為高雄第一處聚落建築群。

文化局指出，樂群村除了正在整建的樂群4號，目前正在進行樂群聚落建築群全區規劃，近日將辦理公聽會收集各方意見，保存及再發展計畫預計今年底完成，屆時將啟動全區基礎工程及景觀工程，並據規劃進行屋舍修繕與活化再利用。

文化局指出，目前樂群村35棟眷舍中僅有9棟由文化局代管，後續還要爭取國防部同意全區代管。

邱志偉表示，醒村及樂群村保留在地眷村記憶，在岡山區的發展歷史中也佔據重要位置，後續建築修繕尚有許多需要文化部及國防部協助，他會盡全力讓2個眷村盡快華麗轉身，成為岡山的文創及觀光據點。