影／高雄沿海路天天塞車超過1公里 相關單位揭密竟與紅海危機有關

紅海危機造成全球多個主要港口出現塞港現象，加上國際情勢影響，許多船舶轉靠高雄港，今年1至5月貨櫃裝卸量較去年同期成長5.23%，加上工務局正在興建貨櫃車專用車道，導致高雄小港區沿海路貨櫃車等車輛經常回堵逾1公里。貨櫃車司機說，每天塞在沿海路的時間超過2小時，「很傷腦筋」，夾在貨櫃車陣中的汽車駕駛也怨聲載道。交通局說，會請工務局持續監控，疏導車流。

紅海是從亞洲將貨物運往歐洲的船舶最短的貿易路線，南部靠近葉門，北部穿過埃及的蘇伊士運河，葉門胡塞武裝組織去年底在紅海攻擊商船，引發紅海危機。

高雄港務股份分公司說，新加坡及東南亞主要港口受到紅海事件造成塞港，加上近期中美貿易戰增溫，中國大陸大量提前出貨以避免高額關稅，導致靠泊高雄港貨櫃船舶裝載貨櫃量明顯增加；高雄港今年1至5月貨櫃裝卸量總計380萬4972.5TEU，去年同期為361萬5790.75TEU，今年與去年同期相較成長5.23%。

運輸業者說，今年貨櫃量大增，沿海路是貨櫃車前往高雄港第7貨櫃中心的合法通行路線，「貨櫃車只能走這條路」，原本車流就大，近期因為正在興建貨櫃車專用車道，讓貨櫃車更容易塞車。一名大車司機拍下沿海路塞車超過1公里的影片貼上網路，他說，很多運輸業司機「受不了每天在沿海路南下路段塞車，已經離開職場了」。

記者今天上午9時許，直擊至少50輛貨櫃車與汽車在南下方向的沿海二路，排隊等候各路口的綠燈亮起，有時直行車道兩旁的左、右轉專用道已經淨空，但中央直行車道仍擠滿了車輛。

駕駛貨櫃車的蔡姓司機（45歲）說，從去年開始，沿海路南下到東林路的路段，「塞車的狀況就非常嚴重」，因為沿海路很多路口是左、右轉專用道，「一旦使用，會被人檢舉」，大車司機只能在直行車道排隊等候，因為沿海路塞車，工作時間每天增加2個多小時，都是浪費在塞車，尤其上下班尖峰時電更嚴重。

吳姓男子（43）說，今天上午因為工作，從前鎮區開車到鳳鼻頭漁港，開到沿海路二段時，塞在貨櫃車陣之中，「每個路口要等好幾分鐘才能通過，實在太塞了」。