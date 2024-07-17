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大發、林園、和發產業園區877戶 20日起停水18小時

中央社／ 高雄17日電
高市大發、林園及和發3個產業園區，20日上午7時30分至21日凌晨1時30分將停水。聯合報系資料照
高市大發、林園及和發3個產業園區，20日上午7時30分至21日凌晨1時30分將停水。聯合報系資料照

因台灣自來水公司「高市大寮區鳳林一路11巷」管線維修工程，高市大發、林園及和發3個產業園區，20日上午7時30分至21日凌晨1時30分將停水，共有877戶停水18小時。

台水公司第七區管理處今天發布新聞稿指出，因辦理高市大寮區鳳林一路11巷1100mm管線維修，須停水施工，請受影響民眾提前6小時儲水備用，停水期間須將總表前制水閥關閉，避免發生虹吸污染。

此次停水範圍皆為產業園區，範圍為大發產業園區、林園產業園區與和發產業園區，影響戶數共877戶。

七區處指出，除停水區域外，其餘地區仍保持正常供水，為考量工程進度施作及民眾通行安全，工地周邊會執行交通管制，請用路人配合改道並注意交通安全。

交通管制 停水 水公司

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