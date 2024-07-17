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岡山2大空軍眷村盼保存改建 高雄爭取全區代管加速修復

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
立委邱志偉到樂群村4號了解修繕進度，文化局後續將向國防部爭取全區代管，邱志偉強調將會盡全力協助。圖／立委邱志偉辦公室提供
立委邱志偉到樂群村4號了解修繕進度，文化局後續將向國防部爭取全區代管，邱志偉強調將會盡全力協助。圖／立委邱志偉辦公室提供

岡山空軍眷村醒村及樂群村從日治時代保留至今，內部破敗且荒廢多時，目前醒村已獲3億修復經費，預計後年完工開放；但樂群村僅樂群4號正在整建，內部35棟眷舍中也只有9棟由高雄市府代管，目前市府正進行建築群全區規劃，並向國防部爭取全區代管；立委邱志偉表示，盡力讓2個眷村華麗轉身，成為岡山文創及觀光據點。

文化部核定醒村3億的經費後，正在修繕全村A、C、D、E、F、G棟，其中A至E棟為兩層樓宿舍、F棟為俱樂部、G棟為禮堂，A、F棟被登錄為歷史建築，其餘棟為文化景觀，目前A、F棟修復進度已經超過8成，預計在今年底可以完工，C、D、E、G棟完工進度將近2成，目標在民國115年完工並開放。

高市文化局指出，B棟是醒村園區最早完成修繕的建築，但附屬建物仍需整修，建物外觀需與全區風貌融合，因此文化局目前已向文化部提報2500萬計畫，再利用B棟附屬空間；樂群村有35棟眷舍，部分眷舍曾列為古蹟、歷史建築，部分曾經沒有文資身分，造成修繕困難，如果全區修繕完成也沒有整體風貌。

文化局為此提出樂群村廢止古蹟、歷史建築申請後，文化部去年同意眷舍文資身分廢止，並將全區登錄為高雄第一處聚落建築群；除了正在整建的樂群4號外，目前正在全區規劃樂群建築群，第一階段的全區保存及再發展計畫將進行保存強度分區、分級設定，擬定修復或再利用範圍，本月下旬辦理公聽會收集各方意見。

樂群村的保存及再發展計畫預計今年底完成，屆時將啟動全區基礎工程及景觀工程，並依據規劃修繕屋舍與活化再利用。文化局目前僅代管9棟樂群村的眷舍，後續還要爭取國防部同意全區代管，立委邱志偉也強調將會再協調國防部，讓權屬關係更明確，以利未來修復工程可以更順利推動。

邱志偉表示，醒村及樂群村為岡山保留下最重要的眷村記憶，從日治時代保留至今的建築，走過戰火的蹂躪及國民政府來台的篳路藍縷，逐漸讓空軍在岡山站穩腳步，培育出優秀的空軍健兒，「岡山是空軍的故鄉，醒村及樂群村就是空軍的根」。

文化部核定醒村3億的經費後，目前A、F棟修復進度已經超過8成，預計在今年底可以完工，C、D、E、G棟完工進度將近2成，目標在115年完工並開放。圖／立委邱志偉辦公室提供
文化部核定醒村3億的經費後，目前A、F棟修復進度已經超過8成，預計在今年底可以完工，C、D、E、G棟完工進度將近2成，目標在115年完工並開放。圖／立委邱志偉辦公室提供
立委邱志偉到樂群村4號了解修繕進度，文化局後續將向國防部爭取全區代管，邱志偉強調將會盡全力協助。圖／立委邱志偉辦公室提供
立委邱志偉到樂群村4號了解修繕進度，文化局後續將向國防部爭取全區代管，邱志偉強調將會盡全力協助。圖／立委邱志偉辦公室提供
文化部核定醒村3億的經費後，目前A、F棟修復進度已經超過8成，預計在今年底可以完工，C、D、E、G棟完工進度將近2成，目標在115年完工並開放。圖／立委邱志偉辦公室提供
文化部核定醒村3億的經費後，目前A、F棟修復進度已經超過8成，預計在今年底可以完工，C、D、E、G棟完工進度將近2成，目標在115年完工並開放。圖／立委邱志偉辦公室提供

國防部 岡山 歷史建築

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