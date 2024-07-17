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高雄輕軌上半年658萬人次搭乘 C24愛河之心站為雙冠王
高雄輕軌成圓通車已半年，捷運局統計，今年上半年高雄輕軌共658萬人次搭乘，較去年上半年375萬人次，增加約75%。輕軌共38站、長22.1公里，其中C24愛河之心站在搭乘運量及運量增加率上均為冠軍，榮登雙冠王。
輕軌上半年運量前五名，C24愛河之心站以日均2942人次居冠，其次依序為C5夢時代站、C14哈瑪星站、C3前鎮之星站、C12駁二大義站，全都是與捷運轉乘站或熱門旅遊景點。
今年上半年與去年同期相比，運量增加的前五名車站，C24愛河之心站日均增加1169人次，同為冠軍；其次依序為C11真愛碼頭、C5夢時代站、C9旅運中心站、C14哈瑪星站。
捷運局表示，輕軌成沿線行經大榮高中、高雄高工、道明中學、樹德家商、高師大附中等學校，今年六月通學運量（以平日學生卡運量估算）日均4427人次，相較去年六月的2387人次增加2040人次，成長約85%，顯然有愈來愈多學生將輕軌做為通學運具。
另外輕軌沿線行經凱旋醫院、民生醫院、聖功醫院、聯合醫院等醫療院所，也帶動就醫搭乘旅次。捷運局統計，C22聯合醫院站、C31聖功醫院站及C33衛生局站等車站運量總計，平日運量日均運量1253人次，相較去年六月的586人次，增加667人次，成長約114%。
捷運局表示，輕軌除提供通勤、觀光運輸服務外，也成為許多就學、就醫民眾運輸工具新選項。下半年暑假出遊季節，加上多場大型演唱會活動加持，預計輕軌運量可望再創新高，朝年度千萬人次乘客目標邁進。
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