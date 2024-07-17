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岡山要蓋新行政中心 大寮遷址目前沒著落

聯合報／ 記者宋原彰徐白櫻／高雄報導

高雄大寮區的行政、警消機關全在台25線鳳林路上，長年交通壅塞，影響救災量能，使用近45年的區公所建築老舊、廳舍擁擠，市府原規畫遷址到已退場的和春技術學院和81期重劃區，都因另有用途作罷，地方盼整合機關的大寮區新綜合行政中心加速推動。反觀北高雄的岡山新行政中心已完成2次招商，將整合6大行政機構進駐，預定後年啟用。

大寮區公所廳舍擁擠、建築老舊，洽公不便、停車不易，原本規畫將公所遷至退場的和春技術學院閒置校地，原用地出售，但地方不贊同，認為應建在交通便捷、腹地更廣的81期重劃區。

81期重劃區已規畫綜合長照活動中心且機關用地太小，無法設行政中心，區公所日前辦說明會，原址重建、大寮捷運站西側土地和大寮區仁德段114-1地號近1012坪土地，3個遷址方案討論。公所回應，原址重建與捷運站西側都需購土地、金額大，初步認為仁德段土地較有機率，下周再辦公聽會。

市議員李雨庭說，鳳林路上有區公所、分駐所等4個行政機關，甚至無停車空間，農會、市場、郵局、學校也在鳳林路，交通紊亂，新綜合行政中心應加快推動。

岡山區公所屋齡逾40年，建物老舊、腹地狹窄且停車不便，公所附近有岡山警分局、消防分隊、地政事務所、戶政事務所及清潔隊，市府3年前透過都市計畫更新，預計在機15用地新建新行政中心，整合6大行政機構合署進駐。

岡山 捷運 重劃區

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