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地制法修法 屏東保住55席議員

聯合報／ 記者劉星君潘欣中／屏東報導

屏東縣人口近年持續下滑至創新低79萬餘人，如果人口持續衰退，依地方制度法規定，下屆縣議員席次將大減12席；立法院會昨三讀通過修正地方制度法，將「人口在80萬人以下者，不得超過43人」區域議員門檻，下修為70萬人，屏縣議員55席次成功保衛，提案民進黨立委徐富癸說，會和議員繼續拚建設；國民黨立委蘇清泉則強調要挽回不斷流失的人口。

地方制度法第33條原本規定，縣市議員總額人口在80萬人以下者，不得超過43人。屏東縣議會55席議員，屏縣人口數2023年底跌破80萬人，今年上半年截至6月底79萬2004人。民進黨屏縣籍立委徐富癸、鍾佳濱及伍麗華在立法院提案爭取將80萬人調降為70萬人。徐富癸說，屏東南北狹長逾100公里，若議員驟減，鄉親很難找到議員服務，5月提案修法，歷經多次黨團協商，昨天終於通過。

屏縣人口 連22年下跌

蘇清泉說，屏縣人口數在1997年91.3萬人口達高峰，已連續22年下跌，地制法修法後，縣議員席次未減少，仍要致力挽回不斷流失的人口。

縣議員梁育慈說，屏東幅員遼闊，民代服務往往耗上一整天，這不是人口集中的都會區民代所能想像。城鄉差距需更努力弭平，民代勿因此鬆懈，認為是選舉紅利而遺忘選民託付。

縣議員陳揚說，議員席次若減少，對想從政的新人或爭取連任議員來說都是一大壓力。

地方制度法 屏東縣 議員

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