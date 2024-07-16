1小時無電可用！高雄楠梓區35戶停電 台電揪兇手：松鼠觸碰架空線路開關

高雄市楠梓區右昌忠義巷、廣昌街一帶，今晚6時許突然停電，共有35戶受到影響。台電接獲通報後，立刻派前往現場槍修，發現是一隻松鼠觸碰當地架空線路的開關引起停電。台電高雄區處說，松鼠觸電後當場死亡，掉落在電線杆附近，工程人員搶修後，以在今晚7時45分許全數復電，造成民眾不便，台電深表抱歉。

高雄市楠梓區今晚因為突然停電，造成35戶約1小時無電可用。台電高雄區處調查後，公布停電原因是因為「架空線路開關遭松鼠碰觸」，並證實這隻引發停電事故的松鼠已經當場被電死。

小動物誤觸引發停電的消息時有所聞，「台電電力粉絲團」在本月3日下午貼文強調，「絕不是找小動物來扛原因」，各國電業均有動物誤觸引發跳電情況，台電誠實對外說明並持續改進防範措施，例如推動線路披覆計畫、增加樹木修剪、安裝驅鳥器及防鼠網等。

台電說，停電次數十年來已減七成，「停電了台電比誰都急」，從2012年的2萬1019次持續降低至2023年6133次，跟2022年的8140次相比，2023年降幅亦達近25%，是改善幅度最大的一年。

台電指出，其中「小動物」引發停電事故，與2015年的高峰相較，2023年已減少至1077件， 9年減少2000件以上。全台配電網絡結構複雜，從發電廠經過變電所及輸電設備等，才能將電力送到用戶家中，這麼多的電力設備，難免會因為老舊或外力影響受損，導致局部短時間跳電，經過快速搶修後即可復電，跟缺電是完全無關，「若是缺電，即使搶修好也無法供電」。