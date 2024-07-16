「最想跟台灣人分享的一件事」高雄勞博館向東南亞朋友徵件

高雄勞工博物館「心向東南亞～Fun眼新視界」短影音徵件，主題是「最想跟台灣人分享的一件事」，用他加祿語、印尼語、越南語或泰語等4種語言，拍攝1分鐘短影音，月底前報名。

勞工博物館新聞稿表示，有鑒於來台工作與生活的東南亞朋友日益增多，近年來推動博物館友善平權，舉辦東南亞文化日、Jalan-Jalan移路相伴特展等活動，並透過外籍工作者KOL（Key Opinion Leader)拍攝影片調查研究及分享、交流。

今年的「Fun眼新視界」短影音徵件，希望更多已融入台灣各領域的東南亞朋友拍攝「最想跟台灣人分享的一件事」短影音，擴大台灣與東南亞文化交流，也藉此收藏東南亞朋友在台勞動、求學與生活影音史料。

勞工局表示，高雄市外籍工作者超過7萬人，更有許多新住民及留學生一起在這座城市共同生活，希望透過勞工博物館的東南亞文化日各項活動促進交流，從瞭解到尊重，經由東南亞朋友交換視角，發現更多有趣觀點或值得省思改善面向。

為方便東南亞朋友參加活動，勞博館設計較多人使用的他加祿語、印尼語、越南語及泰語等4種語言的活動報名表連結，以在台灣生活最喜歡的美食、假日休閒娛樂、工作之餘擅長，或斜槓才藝、母國與台灣文化差異、日常生活習慣，或在台灣發生的奇聞趣事等各式主題，創意發想拍攝製作成1分鐘短影音上傳參加徵件。

勞博館將以這4種語言分組，由知名東南亞網紅擔任評審分組進行評選，評選標準包括拍攝創意、影片製作順暢度、創作者表達與綜合形象進行評分，每組語系報名上限數為15組，額滿為止。7月31日前填妥活動報名表並上傳影片，每一語組將選出3件優勝作品，優勝者將可獲得精美禮品，並受邀出席勞工博物館東南亞文化日活動分享影片。