快訊

傳施明德長女施雪蕙離世 兒曝陳水扁不只捐百萬換肺：曾贊助百萬選立委

女店員噁吐口水、抓珍珠加料！可不可怒告店家、員工：已聯繫當事消費者

死者全是越南人！泰國曼谷飯店驚傳6人遭毒殺身亡 總理賽塔下令徹查

「最想跟台灣人分享的一件事」高雄勞博館向東南亞朋友徵件

中央社／ 高雄16日電
高雄市勞工博物館舉辦「心向東南亞～Fun眼新視界」短影音徵件活動，主題為「最想跟台灣人分享的一件事」，勞博館將以他加祿語、印尼語、越南語及泰語4種語言分組，參加者須在31日前填妥活動報名表並上傳影片。圖／高雄市勞工局提供（中央社）
高雄市勞工博物館舉辦「心向東南亞～Fun眼新視界」短影音徵件活動，主題為「最想跟台灣人分享的一件事」，勞博館將以他加祿語、印尼語、越南語及泰語4種語言分組，參加者須在31日前填妥活動報名表並上傳影片。圖／高雄市勞工局提供（中央社）

高雄勞工博物館「心向東南亞～Fun眼新視界」短影音徵件，主題是「最想跟台灣人分享的一件事」，用他加祿語、印尼語、越南語或泰語等4種語言，拍攝1分鐘短影音，月底前報名。

勞工博物館新聞稿表示，有鑒於來台工作與生活的東南亞朋友日益增多，近年來推動博物館友善平權，舉辦東南亞文化日、Jalan-Jalan移路相伴特展等活動，並透過外籍工作者KOL（Key Opinion Leader)拍攝影片調查研究及分享、交流。

今年的「Fun眼新視界」短影音徵件，希望更多已融入台灣各領域的東南亞朋友拍攝「最想跟台灣人分享的一件事」短影音，擴大台灣與東南亞文化交流，也藉此收藏東南亞朋友在台勞動、求學與生活影音史料。

勞工局表示，高雄市外籍工作者超過7萬人，更有許多新住民及留學生一起在這座城市共同生活，希望透過勞工博物館的東南亞文化日各項活動促進交流，從瞭解到尊重，經由東南亞朋友交換視角，發現更多有趣觀點或值得省思改善面向。

為方便東南亞朋友參加活動，勞博館設計較多人使用的他加祿語、印尼語、越南語及泰語等4種語言的活動報名表連結，以在台灣生活最喜歡的美食、假日休閒娛樂、工作之餘擅長，或斜槓才藝、母國與台灣文化差異、日常生活習慣，或在台灣發生的奇聞趣事等各式主題，創意發想拍攝製作成1分鐘短影音上傳參加徵件。

勞博館將以這4種語言分組，由知名東南亞網紅擔任評審分組進行評選，評選標準包括拍攝創意、影片製作順暢度、創作者表達與綜合形象進行評分，每組語系報名上限數為15組，額滿為止。7月31日前填妥活動報名表並上傳影片，每一語組將選出3件優勝作品，優勝者將可獲得精美禮品，並受邀出席勞工博物館東南亞文化日活動分享影片。

博物館 台灣人 東南亞 移工

延伸閱讀

遺憾沒吃「有肉丸的麵線」 KEY下月登高雄加碼挑戰臭豆腐

原民暑期工讀高雄結訓 曾智勇勉親近文化摸索職涯

高雄公車左轉未禮讓撞死婦 司機賠償和解換緩刑

台南市人事處長異動 康人方調高雄 游梅子今接任

相關新聞

1小時無電可用！高雄楠梓區35戶停電 台電揪兇手：松鼠觸碰架空線路開關

高雄市楠梓區右昌忠義巷、廣昌街一帶，今晚6時許突然停電，共有35戶受到影響。台電接獲通報後，立刻派前往現場槍修，發現是一...

影／大寮工廠狂冒黃棕色「麒麟煙」！惡臭難聞居民狂咳嗽 環保局曝原因

今天下午高雄大寮天際突然冒出大量黃棕色濃煙，鄰近住戶聞到臭味而且狂咳嗽，急向環保局及民代通報。議員邱于軒砲轟，沒想到天氣...

演習中受傷？傳大量傷患送進國軍醫院 軍方愣了「原來是一場烏龍」

國軍左營總醫院今天下午傳出多名軍人送醫，軍方聚集急診室和手術房門口，氣氛緊張，有人傳說多名軍人在演習中受傷，經求證軍方，...

接續花火節熱潮 澎湖音樂燈光節打造最強音樂盛事

澎湖國際海上花火節漸入尾聲，將由澎湖追風音樂燈光節接續登場，觀光署澎湖國家風景區管理處剛在台北國際夏季旅展中強力行銷，可...

行政機關「全擠同一條路」 高雄大寮交通亂…地方盼綜合中心整併

高雄大寮區的行政、警消機構全建在台25線鳳林路上，造成長年交通壅塞，更影響災害救援量能，且使用45年的大寮區公所建築體老...

「最想跟台灣人分享的一件事」高雄勞博館向東南亞朋友徵件

高雄勞工博物館「心向東南亞～Fun眼新視界」短影音徵件，主題是「最想跟台灣人分享的一件事」，用他加祿語、印尼語、越南語或...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。