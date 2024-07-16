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澎縣府與國健署合作 聯手取得WHO消除C肝認證

中央社／ 澎湖縣16日電

衛福部國民健康署長吳昭軍今天抵澎研商協助國家消除C肝政策。澎湖縣長陳光復說，肝病是台灣的國病，藉由政府、民眾與醫療團隊公私協力，早日取得WHO消除C肝認證，縣府責無旁貸。

吳昭軍抵澎後隨即赴縣府與陳光復共同研商協助國家消除C肝政策。陳光復表示，呼應衛生福利部「國家消除C肝政策綱領」，縣府衛生局民國112年與義大醫院攜手進行大規模C型肝炎篩檢及治療計畫，歷時近1年，成功篩檢3396名二、三級離島居民，篩檢率超過9成；並提供需治療居民在當地衛生所接受治療、追蹤，提供離島居民完整照護服務。

陳光復指出，「積極擴大C肝篩檢涵蓋率，及早找出C肝病人進行治療」是消除C肝重要策略。呼籲45歲到79歲的民眾儘早接受C肝病毒篩檢，以降低未來發生慢性肝炎、肝硬化及肝癌風險。

依縣府今天新聞稿，肝癌長年列居國人10大癌症，而C型肝炎是造成慢性肝病與肝癌死亡主要風險之一，台灣宣示要提早於2025年消除C肝，衛福部2024年將篩檢經費將從新台幣0.5億元增加為5.5億元。

C肝 肝病 陳光復

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