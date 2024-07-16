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影／大寮工廠狂冒黃棕色「麒麟煙」！惡臭難聞居民狂咳嗽 環保局曝原因

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄大寮天空今天下午突然冒出大量黃棕色濃煙，鄰近住戶聞到臭味而且狂咳嗽。記者徐白櫻／翻攝
高雄大寮天空今天下午突然冒出大量黃棕色濃煙，鄰近住戶聞到臭味而且狂咳嗽。記者徐白櫻／翻攝

今天下午高雄大寮天際突然冒出大量黃棕色濃煙，鄰近住戶聞到臭味而且狂咳嗽，急向環保局及民代通報。議員邱于軒砲轟，沒想到天氣熱，連大寮林園的工安也開始紅色警戒，真是太誇張了。環保局表示，經稽查發現某環境資源公司在反應槽加入不同產源之廢液，引發硝酸劇烈反應，產生黃色二氧化氮氣體逸散，將依法裁罰。

議員邱于軒指出，今天下午3點多陸續接獲居民陳情，有人看見大寮工廠排放大量黃色濃煙，居民形容它是「麒麟煙」，味道非常難聞極不舒服，聞到之後還狂咳嗽，當下通報環保局前往處理。

網友說，工廠排放的是「狼煙」，也有人說「大發工業區到光華路這邊，嗆鼻辛辣到喉嚨眼睛都超級不舒服」。

環保局表示，派員查獲大寮區一家環境資源公司處理廢棄物，廠內反應槽因加入不同產源之廢液，引發硝酸劇烈反應，下午3點28分產生黃色二氧化氮氣體逸散，排放時間約14分鐘，將依違反空汙法裁罰10萬至500萬元罰鍰。

此外，此工廠未具有防止廢棄物飛散、流出、惡臭擴散及影響四周環境品質之必要措施，違反廢清法53條規定，裁罰6萬至1000萬元罰鍰。

邱于軒說，高雄天氣熱，連大寮、林園工業區的工安也開始紅色警戒了嗎？7月初才剛發生林園聯成化工4名員工遭高溫蒸氣燙傷的意外；今天又發生大寮「可威環境資源股份有限公司」處理廢棄物時冒黃色二氧化氮氣體，真的太誇張。

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