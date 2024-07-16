一整天也玩不膩！屏東夏日狂歡祭搶先體驗 7月20日登場

炎炎夏日絕不能錯過，2024屏東夏日狂歡祭將於7月20日重磅回歸，超萌巨型怪獸「書鴨」登入縣民公園，屏東縣政府今下午邀請孩子們搶先試玩，除擺出可愛姿勢與怪獸們合影，還一同開箱陸地遊具、入坑夜間美術館與沉浸式怪獸光影展等多種設施，怪獸呆萌療癒元素，讓俏皮、活潑的氛圍渲染公園，為大小朋友們打造一座白天到晚上都好玩的限定狂歡樂園。

今天下午活動登場體驗，吸引許多家長帶小朋友到場玩樂消暑，有長達30米的椰林滑水道、乘載兒時回憶的旋轉木馬、刺激好玩的白金飛機、浪漫旋轉咖啡杯等，還有充滿奇幻怪獸光影展。

「暑假出遊行事曆，一定要到屏東！」縣府傳播暨國際事務處表示，年年選擇不同鄉鎮辦理夏日狂歡祭邁入第3年，已成為在地新品牌，累積鄉親忠誠度，今年選在屢屢獲獎的屏東縣民公園，將在地工業遺址注入藝文活水，搭配沉浸式光影展與夜間美術館，讓夏日活動不僅適合親子，更期待吸引全國好朋友到訪，共同創造有別以往的夏天節慶。

傳播處說，2024屏東夏日狂歡祭7月20日至8月25日登場，活動期間除了每周二為器材檢修日不開放但園區照常營運，下午3點至晚間9點，所有遊樂設施通通都免費，假日加碼安排主題市集、藝文展演、狂歡演唱會，周周都有活動，什麼時候來都好玩。

縣府表示，縣民公園周邊交通方便，開車到訪民眾，可走台27線，汽車可停放於台糖街路邊停車格、P1~P4活動停車場、復興路路邊停車格及互助街停車場。若是經台1線，民眾可將汽車停放於縣民公園2號出入口的P5停車場，假日時間則加開工業四路P6停車場。

騎機車前往的朋友，可停放於台糖街P1、P2機車停車場；鄉親若是騎乘YouBike公共自行車，可騎至台糖復興路口站、縣民公園機車停車場站或屏東高工站。

搭稱大眾運輸的民眾，可從屏東火車站步行3分鐘至屏東轉運站，搭乘515、8201、8202、8203、8208至復興國小站下車，步行約200公尺抵達復興路出入口；也可搭乘506、506A至縣民公園站下車，步行約200公尺至台糖街出入口。