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古秀妃參訪屏東客語夏令營 鼓勵地方社團多辦理

中央社／ 屏東縣16日電
客家委員會主委古秀妃（右2）16日到屏東縣竹田鄉參訪藝遊客庄生活體驗營並表示，客委會重視語言傳承與保存，寒暑假期間開放各單位申請補助，在全台辦理各式用客家話互動、活動、遊戲的夏令營。中央社
客家委員會主委古秀妃（右2）16日到屏東縣竹田鄉參訪藝遊客庄生活體驗營並表示，客委會重視語言傳承與保存，寒暑假期間開放各單位申請補助，在全台辦理各式用客家話互動、活動、遊戲的夏令營。中央社

屏東遊藝客庄生活體驗營第2天在竹田走讀客庄，客家委員會主任委員古秀妃參訪表示，夏令營結合地方歷史文化與語言學習，鼓勵地方社團多與客委會申請合作辦理。

古秀妃告訴中央社記者，客委會重視語言傳承與保存，寒暑假期間開放民間團體與地方社團等各單位申請夏令營補助，在全台各地辦理各種各樣用客家話互動、活動、遊戲的夏令營。今天參訪在屏東竹田鄉的夏令營，即是結合地方歷史文化與語言學習。

古秀妃說，下半年會持續支持屏東縣政府想要辦理的客家音樂節、客委會進行中的各種活動與特別計畫，包含在學校社團、家庭的客語推廣活動等。

竹田鄉夏令營合作單位頓物堂老闆娘吳梅蘭表示，5天4夜夏令營包含客庄走讀、客家詩導讀、盤花及飲食文化介紹等，今天先帶學童作茶道體驗，講解客家人傳統每早奉茶敬神文化，並導讀詩人利玉芳作品「伯公下」，讓學童藉文學一窺早期客家庄生活。

吳梅蘭說，「伯公下」以古早生活慣常詞彙敘寫伯公祠壇周遭生活場景，比如「剪幾尺絲紡同烏布」，描述客家藍衫配烏褲；另如「婦人家行前來捉豬肉」，學童字面解讀為捕捉小豬，但「捉」有買之意，用詞在現代社會皆已不常見。導讀完後再帶學童實地走訪多處伯公祭祀場所，感受客庄風景。

客委會指出，夏令營補助目前進入第3年，今年共有56營隊87梯次，夏令營有各種樣態，包含文化與科學等類，核心目標是過程中使用客語，會根據孩子語言能力決定使用多寡，希望孩子參與後增加對客語認同感，以及未來使用客語意願。

夏令營 客家人 屏東縣政府

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