聽新聞
test
0:00 / 0:00
演習中受傷？傳大量傷患送進國軍醫院 軍方愣了「原來是一場烏龍」
國軍左營總醫院今天下午傳出多名軍人送醫，軍方聚集急診室和手術房門口，氣氛緊張，有人傳說多名軍人在演習中受傷，經求證軍方，海軍艦隊指揮部、海軍陸戰隊與陸軍八軍團都稱沒這項狀況，後來軍方回覆是「演練預檢」、「烏龍一場」。
消息來源指出，今天下午4時30分，國軍左營總醫院急診室「送來了幾位演習受傷的軍人」、「有20多位軍人（有軍醫預防醫學）聚集在急診室、手術房門口討論事件」，傳言裡並稱「有右小腿受傷，胸口受傷的…，正在手術中」，因而出現「軍方演習受傷」的傳言，令軍方吃驚。
消息傳出後，經向軍方和醫院求證，包括海軍艦隊指揮部、陸戰隊都否認發生演習受傷事故。後來傳出陸軍某單位的演練，陸軍八軍團也查證後，也表示「沒有這件事情」。
軍方查證後，發現軍方也在醫院示有1面「國軍左營總醫院大量傷患演練簡報」，以「中共於大陸東南沿海各港口，集結大量運輸船艦及部隊」、「7月中旬起，敵以導彈及潛伏特攻人員對我重要設施實施攻擊」、「防空警衛群及戰鬥援大隊於左營海灘佈設阻絕設施時，遭導彈攻擊產生大量傷患」。軍方才表示是「演練預檢」、「烏龍一場」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言