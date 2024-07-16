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演習中受傷？傳大量傷患送進國軍醫院 軍方愣了「原來是一場烏龍」

聯合報／ 記者潘奕言林保光／高雄即時報導
國軍左營總醫院今天下午傳出有「大量傷患」，軍方聚集急診室。圖／讀者提供
國軍左營總醫院今天下午傳出有「大量傷患」，軍方聚集急診室。圖／讀者提供

國軍左營總醫院今天下午傳出多名軍人送醫，軍方聚集急診室和手術房門口，氣氛緊張，有人傳說多名軍人在演習中受傷，經求證軍方，海軍艦隊指揮部、海軍陸戰隊與陸軍八軍團都稱沒這項狀況，後來軍方回覆是「演練預檢」、「烏龍一場」。

消息來源指出，今天下午4時30分，國軍左營總醫院急診室「送來了幾位演習受傷的軍人」、「有20多位軍人（有軍醫預防醫學）聚集在急診室、手術房門口討論事件」，傳言裡並稱「有右小腿受傷，胸口受傷的…，正在手術中」，因而出現「軍方演習受傷」的傳言，令軍方吃驚。

消息傳出後，經向軍方和醫院求證，包括海軍艦隊指揮部、陸戰隊都否認發生演習受傷事故。後來傳出陸軍某單位的演練，陸軍八軍團也查證後，也表示「沒有這件事情」。

軍方查證後，發現軍方也在醫院示有1面「國軍左營總醫院大量傷患演練簡報」，以「中共於大陸東南沿海各港口，集結大量運輸船艦及部隊」、「7月中旬起，敵以導彈及潛伏特攻人員對我重要設施實施攻擊」、「防空警衛群及戰鬥援大隊於左營海灘佈設阻絕設施時，遭導彈攻擊產生大量傷患」。軍方才表示是「演練預檢」、「烏龍一場」。

國軍左營總醫院示有1面「國軍左營總醫院大量傷患演練簡報」。記者劉學聖／攝影
國軍左營總醫院示有1面「國軍左營總醫院大量傷患演練簡報」。記者劉學聖／攝影
國軍左營總醫院急診室今天下午傳出「大量傷患」的傳言，軍方表示是「演練預檢」。記者劉學聖／攝影
國軍左營總醫院急診室今天下午傳出「大量傷患」的傳言，軍方表示是「演練預檢」。記者劉學聖／攝影

國軍 手術 演習 軍人 陸軍

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