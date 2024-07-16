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以色列駐台代表訪高醫「分享戰爭應變經驗」 盼擴大國際醫療合作

中央社／ 高雄16日電
以色列駐台代表游瑪雅（Maya Yaron）（右）日前訪問高雄醫學大學附設中和紀念醫院，院長王照元（左）接待並致贈紀念品，期待以高醫為起點，擴大台灣與以色列的跨國際醫療合作交流。圖／高醫提供（中央社）
以色列駐台代表游瑪雅（Maya Yaron）（右）日前訪問高雄醫學大學附設中和紀念醫院，院長王照元（左）接待並致贈紀念品，期待以高醫為起點，擴大台灣與以色列的跨國際醫療合作交流。圖／高醫提供（中央社）

以色列駐台代表游瑪雅（Maya Yaron）日前訪問高醫，分享以色列戰傷應變與科技創新結合實務經驗。高醫院長王照元表示，擴大台灣與以色列的跨國際醫療合作交流。

高雄醫學大學附設中和紀念醫院新聞稿表示，駐台北以色列經濟文化辦事處日前除了訪問高市府外，也與高醫外傷及重症外科團隊雙向交流。王照元表示，期待以高醫為起點，擴大台灣與以色列的跨國際醫療合作交流。

高醫指出，此次交流源於游瑪雅在全球合作訓練架構論壇（GCTF）上，聽到高醫外傷及重症外科主任陳昭文日前演講，分享過去10年間高醫在強化跨領域協作的努力，推動了台灣應急生態的數位轉型，也逐步建立公私協力的信任資本。

高醫指出，此次雙方就災難應變的作業實務、教育訓練與科技創新等議題交換意見。游馬雅除了分享以色列面對戰爭的應變經驗外，也提出未來可深化戰傷醫療與科技創新的交流建議。

王照元表示，以色列人口不及台灣一半，卻能培育出12名諾貝爾獎得主，更是科技新創強國，有許多面向值得台灣學習，未來也希望與以色列深化多元協作與交流。

陳昭文表示，台灣社會普遍性存在危機意識不足，戰傷經驗闕如，從經歷實戰的以色列萃取知識是很務實的做法。此外，以色列對於醫療資訊的分享、多元院前救護管道、民防教育的向下紮根的作法，值得台灣借鏡學習。

以色列 諾貝爾獎 醫學 高醫

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