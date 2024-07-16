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收到逾2千件投稿！馬祖旅遊觀光金句徵選 遊客印象深刻關鍵字曝光

中央社／ 連江縣16日電
連江縣政府交通旅遊局日前舉辦「馬祖觀光旅遊金句設計競賽」，共收到超過2000件投稿，金句中出現較多關鍵字為「藍眼淚」、「芹壁」與「梅花鹿」。圖為馬祖東莒島的藍眼淚，聯合報資料照。記者陳正興／攝影
連江縣政府交通旅遊局日前舉辦「馬祖觀光旅遊金句設計競賽」，共收到超過2000件投稿，金句中出現較多關鍵字為「藍眼淚」、「芹壁」與「梅花鹿」。圖為馬祖東莒島的藍眼淚，聯合報資料照。記者陳正興／攝影

連江縣政府交通旅遊局日前舉辦「馬祖觀光旅遊金句設計競賽」，共收到超過2000件投稿，金句中出現較多關鍵字為「藍眼淚」、「芹壁」與「梅花鹿」。

連江縣交通旅遊局觀光遊憩科長劉靜霙今天告訴中央社記者，113年馬祖觀光旅遊金句設計競賽於12日截止報名，至15日為止收到超過2000件投稿。因每人至多投稿2件，故參與人數超過1000人。

根據交旅局初步統計，民眾投稿金句中，出現較多的關鍵字為「藍眼淚」、「芹壁」與「梅花鹿」，且因限制為1句話，故大多數作品中仍以「馬祖」2字涵蓋，或以4鄉5島代稱。

民眾投稿的金句，由交旅局邀請文學界、媒體界、教育界等專家組成評審委員會，並依據主題性、行銷性、原創性及傳播性等選出獲獎者。結果預計於8月對外公告，金獎可獲得新台幣1萬元獎金，銀獎6000元，銅獎3000元，另有5名佳作各得2400元。

當地旅行社業者接受中央社記者訪問指出，金句投稿出現較多次的「藍眼淚」、「芹壁」與「梅花鹿」3關鍵字，符合遊客對馬祖旅遊內容期待與市場現況，也是旅遊完後印象最深、最滿意的項目。

業者建議，縣府仍可從此次民眾投稿金句的傾向，盤點這3個觀光潛力關鍵字的旅遊現況，找出其中隱藏的觀光痛點，並藉此改善並優化旅遊體驗，讓獲選的金句更能與實際現況相輔相成，真正達到吸引觀光客目的。

藍眼淚 觀光客 金句 馬祖

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