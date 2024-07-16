岡山行政中心有譜 高市首件跨區都更案進入審查階段

北高雄岡山區公所位處人口稠密區，屋齡逾40年，建物老舊、腹地狹窄且停車不便，附近還有岡山警分局、消防分隊、地政事務所、戶政事務所及清潔隊機關。市府推動跨區公辦都更，預計在「機15」用地新建岡山新行政中心，整合六大行政機構合署進駐；都發局年初第二次公告招商，原本先建後拆模式改為同時興建，目前進入審查階段。

岡山區公所、地政事務所、岡山分局都在舊省道旁，其中岡山公所建物老舊，地方爭取重建多年。2021年11月，高市都委會審查通過「劃定高雄市岡山區行政中心更新地區暨訂定都市更新計畫案」及「變更岡山都市計畫案」，現有行政機關搬遷至機15用地重建行政中心。

岡山行政中心預定地位在前鋒國中對面，都發局規畫興建地下1樓、地上6樓，總樓地版面積達8500多坪，區公所、戶政、地政、警分局、消防分隊及清潔隊等六大單位將合署進駐，原預定2025年底完工，不過受原物料波動影響，去年初次公告未能順利招商。

都發局指出，本案為市府首件跨區公辦都更，去年招商逢全球營建原物料波動，以及兩地先建後拆等多重不利因素影響，廠商投資趨於觀望保守，元月份修改後重新招商，原先建後拆模式改為同時興建，實施者得以辦理更新後建物銷售，整體開發期至少縮短3年。區公所現址變更為商業區，基地面積6290㎡（建蔽率70%，容積率400%），企業插旗據點、總部、百貨商場、住辦或住商皆宜。

民政局表示，岡山行政中心案已於2024年1月19日公告第二次招商，6月24日截止收件。