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行政機關「全擠同一條路」 高雄大寮交通亂…地方盼綜合中心整併

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
使用45年的大寮區公所建築老舊、廳舍擁擠，市府原規劃遷址到已退場的和春技術學院和81期重劃區，都因另有用途作罷，地方盼「大寮區新綜合行政中心」加速進度。記者宋原彰／攝影
使用45年的大寮區公所建築老舊、廳舍擁擠，市府原規劃遷址到已退場的和春技術學院和81期重劃區，都因另有用途作罷，地方盼「大寮區新綜合行政中心」加速進度。記者宋原彰／攝影

高雄大寮區的行政、警消機構全建在台25線鳳林路上，造成長年交通壅塞，更影響災害救援量能，且使用45年的大寮區公所建築體老舊、廳舍擁擠，原先市府規劃遷址到已廢校的和春技術學院，後來地方爭取改至81期重劃區，都因另有規劃作罷，目前遷址進度緩慢，地方盼「大寮區新行政中心」整併各機構。

大寮區公所目前有3棟建築，主棟建築使用45年，是早年鄉公所時代在100名員額編制所建，如今廳舍擁擠、建築老舊且無電梯，造成民眾洽公不便、停車不易，且公所內無展演空間，民眾辦活動須借用中山工商；高市府近年代管已退場的和春技術學院後，原本規劃將公所遷至閒置校區，原用地出售，但地方普遍不贊同。

和春技術學院位在大寮中庄，因鄰近鳳山區且國道7號未來經過於此，市議員邱于軒認為若區公所遷址於此，屆時洽公、通勤車潮壅塞程度加劇，且距離此處最遠的昭明里，光開車到該處就需25分鐘，遑論騎機車民眾，她為此提議公所應遷建於81期重劃區內，因81期位在台25線(鳳林四路)旁、鄰近大寮捷運，交通便捷。

81期重劃區已規劃5座公園和2處綠地，面積11公頃，但總面積48.78公頃中建築用地有28.78公頃，目前因為已規劃綜合型長照活動中心且機關用地太小，無法設置綜合行政中心，區公所日前舉辦說明會，朝向原址重建、大寮捷運站西側土地和大寮區仁德段114-1地號約1012坪土地，共3個遷址方案。

市議員李雨庭說，整條鳳林路上有包括區公所、戶政所、分駐所和稅捐處4間行政機構，不但腹地擁擠、建築年限高，連緊鄰路邊的稅捐處甚至沒有停車空間，導致洽公汽機車違停亂象，另外農會、市場、郵局、國小、高中同樣都在鳳林路上，上下班時間造成交通紊亂，連大寮消防局在路邊也面臨腹地擁擠，救援量能受限。

高市前副議長蔡昌達早在民國105年就曾提案爭取「大寮區新行政中心」；副市長林欽榮在議會也曾回應，81期重劃地全屬軍方土地，遷址計畫需要與軍方協商，鳳林三路沿線的行政機關早年在規劃時屬分散式建置，確實有檢討空間，未來在大寮都市計畫通盤檢討時，會討論如何建構集中式綜合機構，列為重要方向之一。

目前高市府針對北高雄岡山新行政中心與舊址正著手都更案，已規劃將現有行政機關遷至機15用地，李雨庭同樣建議市府規劃大寮全新行政中心，整合各行政機構；大寮區公所回應，目前原址重建與捷運站西側都需要購置土地、金額龐大，初步認為仁德段土地有較高機率採用，下周會再舉行公聽會研議細部內容。

使用45年的大寮區公所建築老舊、廳舍擁擠，市府原規劃遷址到已退場的和春技術學院和81期重劃區，都因另有用途作罷，地方盼「大寮區新綜合行政中心」加速進度。記者宋原彰／攝影
使用45年的大寮區公所建築老舊、廳舍擁擠，市府原規劃遷址到已退場的和春技術學院和81期重劃區，都因另有用途作罷，地方盼「大寮區新綜合行政中心」加速進度。記者宋原彰／攝影
市議員李雨庭說，整條鳳林路上有區公所、戶政所、分駐所和稅捐處4間行政機構，都是腹地小、建築老，緊鄰路邊的稅捐處甚至沒有停車空間。記者宋原彰／攝影
市議員李雨庭說，整條鳳林路上有區公所、戶政所、分駐所和稅捐處4間行政機構，都是腹地小、建築老，緊鄰路邊的稅捐處甚至沒有停車空間。記者宋原彰／攝影

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