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輝達算力中心將落腳！高雄推動生成式AI 市長陳其邁：未來是「三力」時代

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市長陳其邁表示，以後就算力、應用力及人力的「三力」時代，局處首長要具備相關知識。記者徐白櫻／攝影
高雄市長陳其邁表示，以後就算力、應用力及人力的「三力」時代，局處首長要具備相關知識。記者徐白櫻／攝影

高雄市政府推動AI產業鏈，繼7月2日市政會議移師高軟園區的淨零學院上課後，第二堂課邀請工研院產科國際所研究經理石立康談生成式AI。市長陳其邁指出，未來是算力、應用力及人力的「三力」時代；盼未來建構一個更大的整合平台，吸引更多廠商願意到高雄做它的解決方案，能夠落地高雄。此外，配合相關社會需求，高市資訊中心計畫年底前升級資訊處。

石立康曾任英特爾封測事業部首席資本分析師，現致力於AI創新應用分析及推動產業AI議題開發。演講內容涉及生成式AI市場概況、AI雲端晶片及伺服器等議題。

陳其邁表示，人工智慧的進展速度非常快，已經逐漸普遍被應用在服務生產、醫療、交通等方面應用，所以希望局處首長能夠與時俱進，了解新產業的應用，學習運用新科技在各種不同的施政服務，讓人民生活更便捷。

陳其邁進一步說，未來希望把市政府資料及各種解決方案建構一個更大的整合平台，吸引更多廠商願意到高雄做它的解決方案，落地在高雄，進一步完成商業模式跟服務模式的驗證，推廣到海外市場。

陳其邁以設置充電樁為例，廠商要設在哪裡，會涉及到很多的這個局處，包括觀光客、交通汽車數量，或者停車場的位置，必須把不同的資料庫做模擬與整合，過程需要巨大的算力，高雄亞灣「Taipei-1」就是一個算力中心，以後就是算力、應用力及人力的「三力」時代。

陳也說，未來如工廠、金融服務、聲音研究等各領域都需要算力，可以怎麼去解決問題當然涉及應用力，所以要把這個產業最下游的應用服務到這個算力，中間都必須連結起來，首長要具備相關知識。

工研院產科國際所研究經理石立康應邀在市政會議談生成式AI。記者徐白櫻／攝影
工研院產科國際所研究經理石立康應邀在市政會議談生成式AI。記者徐白櫻／攝影

人力 陳其邁 高雄市

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