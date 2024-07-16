「讓民意不受減損」 修正地方制度法三讀通過、地方樂觀其成

立法院會今天三讀通過修正地制法第33條，包括區域議員門檻下修為70萬人，讓民意不受減損，還有彰化、雲林、基隆和新竹市可望增1席山地原住民議員，地方對於修法皆表達樂觀其成。

屏東縣因人口減少，下屆議員恐大減12席。立法院會今天三讀通過修正地方制度法第33條，將現行「人口在80萬人以下者，不得超過43人」的區域議員門檻，下修為70萬人，讓民意不受減損。

對此屏東縣政府表示，屏東縣南北狹長，有原鄉、有離島各角落都需要有縣議員代為反映地方民意及需求，因此地制法修正通過下修人口數門檻，讓屏東縣可以維持原有議員席次，縣府樂觀其成。

除了區域議員門檻下修外，還有三讀通過修正地方制度法第33條，非六都的縣市山地原住民人口在1500人以上者，可選出山地原住民議員；無山地鄉縣市的原住民人口合計2000人以上者，也可選出原民議員。

內政委員會召委、無黨籍立委高金素梅說，修法後預計彰化縣、基隆市、新竹市及雲林縣，將各增加1席山地原住民議員。

雲林縣政府表示，對有更多人到議會殿堂表達各族群和人民的聲音樂觀其成。雲林縣副議長蔡咏鍀告訴中央社記者，雲林縣議會目前有43席議員，他們監督縣政外，也為民服務、反映地方心聲，未來可能會有平地或山地原住民議員加入，更能傳達更多元聲音，也保障原住民的參政權。

彰化縣民政處副處長陳俊南接受中央社記者電訪時說，在下一屆的議員選舉中，彰化縣會增加1席原住民議員席次，全縣從54席增加1席成為55席。

目前彰化縣有1席平地原住民議員，為5連霸的國民黨陳榮妹；民進黨彰化縣黨部主委楊富鈞說，在原住民議員選舉部分，民進黨曾嘗試推出年輕人選或是和無黨籍參選人合作，但都無法當選，如今增加名額，黨部一定力拚當選。

新竹市民政處指出，截至今年6月底新竹市平地原住民為2352人、山地原住民為2456人，目前新竹市僅1席平地原住民議員。

無黨籍新竹市平地原住民議員林慈愛指出，山地與平地原住民有文化差異，她雖是平地原住民議員，但服務對象不分平原或山原，未來若增加1席山地原住民議員席次，相信會增加服務量能，更能爭取原民權益。

無黨籍基隆市平地原住民議員陳明建認為，過去他服務的對象不分山地或是平地的原住民；如今地方制度法修正後，基隆市可望多1席山地原住民議員，他樂觀其成日後可以多1名市議員來服務原住民，提升服務品質及效率。