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空中鳳城將完工 曹謹路「1戶拒遷」成交通瓶頸…高市府多項配套盼搬遷

中央社／ 高雄16日電
台鐵鳳山車站開發大樓「空中鳳城」昨完工，南側仍有一戶尚未徵收，公車與臨停車輛都擠在曹公路側。聯合報記者潘奕言／攝影
台鐵鳳山車站開發大樓「空中鳳城」昨完工，南側仍有一戶尚未徵收，公車與臨停車輛都擠在曹公路側。聯合報記者潘奕言／攝影

高雄鳳山火車站「空中鳳城」大樓即將完工，但南側曹謹路因1住戶拒搬遷無法開通。高市地政局今天表示，已規劃多項安置配套照顧措施，盼僅剩1戶的牴觸戶能配合搬遷。

高雄市鳳山火車站「空中鳳城」大樓即將完工，但車站南側的環狀道路曹謹路遲未能闢建打通，成為周邊交通瓶頸，影響車站周邊交通、居民與旅客權益。

高市地政局今天新聞稿表示，鳳山車站周邊85期市地重劃區內私有地，原住戶約100餘戶，為配合重劃工程，施工均已完成拆遷補償搬遷或配地建屋完成，僅剩1戶未配合拆遷，致道路無法貫通，難以形成完整的環狀交通系統。

地政局表示，已規劃多項安置配套照顧措施，包括合理建築物拆遷補償費、配回臨路建地、重建安置期間2年租金補貼、協助搬家與未拆遷戶在安居無虞下異地重建，盼目前僅剩的1戶牴觸戶能基於公眾利益配合搬遷。

由於鳳山火車站是高雄市重要交通樞紐，但原規劃臨時接送區正好位在未打通的曹謹路上，因此目前公車停靠區及計程車招呼站皆位於曹公路上，造成爭道情形及停車亂象，上下班時段更是險象環生，嚴重影響搭車旅客安全。

地政局指出，重劃區道路僅1戶未搬遷，市府努力溝通6年無果，此住戶提告市府地上物拆遷、都市計畫與市地重劃不合法的訴訟，也都經法院判決住戶敗訴定讞；至於土地分配，市府也依法院判決重新分配，市府在拆遷及補償上依法有據。

地政局指出，若牴觸戶同意自行拆遷，地政局將以最優方式額外發給自行拆除獎勵金，並提供鳳山建國新城2戶（6房4廳4衛）及2年租金補貼，供其安居，另外也會協助搬家及異地重建等。

地政局強調，因牴觸戶土地位於計畫道路用地上，市地重劃後，無法原地配回土地，因此異地配回臨15米寬和平路共27.7坪建地，市府會協助媒合建築師及高雄銀行低利貸款，讓牴觸戶異地重建安居，盼其理解並盡快搬離。

住戶 建築師 火車站 重劃區 高雄市

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