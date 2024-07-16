原民暑期工讀高雄結訓 曾智勇勉親近文化摸索職涯

原民會15、16日在高雄舉辦南區原民暑期工讀在職教育訓練，主委曾智勇Ljaucu．Zingrur今天出席結訓，勉勵學生工讀期間，學習族群文化，並累積經驗釐清未來職涯方向。

曾智勇、高雄市政府原住民事務委員會主委阿布斯等人今天到高雄苓雅區寒軒國際大飯店，出席南區「113年原住民族青年暑期工讀教育訓練」結訓活動，與青年對談、聆聽工讀經驗及訓練心得。

曾智勇表示，從民國103年至今，累計提供超過4500名學生工讀機會，今年全台錄取人數創歷史新高達665名，期勉學生珍惜把握機會學習。

曾智勇指出，暑期工讀能讓學生在未來求職上，提早做職涯規劃與職業準備，透過多元工讀職缺，如鄉公所、衛生所、協會、文化健康站、博物館、部落大學、公立學校、儲蓄互助社或原住民族合作社等不同職場，累積豐富實務經驗。

暑期工讀同時讓學生感受族群文化，藉由親近部落耆老學習族語、習得傳統文化與歷史，並賺取工讀薪資、籌措就學及生活費用，減輕家中經濟壓力，能無後顧之憂繼續求學。

阿布斯表示，這次高雄約有50至60名學生參加工讀，其中有1名學生在主委室學習原住民族事務行銷、社群小編及媒體事務等，希望學生把握後續2個月工讀時間，在服務單位學習後能收穫滿滿。

原民會指出，暑期工讀從7月1日至8月30日止，分北、中、南、東4區辦理教育訓練，促進不同族群間文化交流，並建立正確職場工作觀念，讓參與學生將工讀經驗轉化為未來進入職場養分，累積就業競爭優勢。