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屏東縣社宅再增2處 永城好室、鶴聲好室提供348戶

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣長周春米近日在臉書跟縣民分享，屏東市除了正在興建的瑞屏安居，核心區再增兩處社會住宅「永城好室」及「鶴聲好室」，兩處將提供348戶。圖／取自周春米臉書
屏東縣長周春米近日在臉書跟縣民分享，屏東市除了正在興建的瑞屏安居，核心區再增兩處社會住宅「永城好室」及「鶴聲好室」，兩處將提供348戶。圖／取自周春米臉書

屏東縣社會住宅將再增兩處共348戶，新增兩處均位在屏東市區，為「永城好室」、「鶴聲好室」。屏東縣社會住宅將從原本3處增為5處，屏東市包括正在興建的瑞屏安居有520戶、潮州鎮的光春好室172戶，以及規畫中在恆春鎮的恆春好室133戶。

屏東縣長周春米近日在臉書跟縣民分享，屏東市除了正在興建的瑞屏安居，核心區再增兩處社會住宅「永城好室」及「鶴聲好室」，兩處將提供348戶。

周春米說，「永城好室」緊鄰勝利星村，規畫185戶，文教與生活機能豐富，更規畫托嬰中心，鼓勵青年安心成家；「鶴聲好室」鄰近屏東榮總，規畫163戶，交通與醫療機能便利，並提供身心障礙友善設施和居住空間，照顧多元族群。兩處社宅皆由國家住都中心招標中，期待盡快動工。

屏東市瑞屏安居有520戶，預計2026年8月完工。潮州鎮的光春好室172戶、預計2027年1月完工，規畫中位恆春鎮的恆春好室133戶。

國家住都中心發布訊息指出，屏東縣屏東市興建「永城好室」及「鶴聲好室」社宅新建統包工程，預計2028年完工，共提供約348戶社會住宅。即日起公告上網招標至2024年8月22日止，歡迎廠商踴躍投標。

「永城好室」緊鄰勝利星村，規畫185戶，文教與生活機能豐富，更規畫托嬰中心，鼓勵青年安心成家。圖／取自國家住宅及都市更新中心網站
「永城好室」緊鄰勝利星村，規畫185戶，文教與生活機能豐富，更規畫托嬰中心，鼓勵青年安心成家。圖／取自國家住宅及都市更新中心網站

「鶴聲好室」鄰近屏東榮總，規畫163戶，交通與醫療機能便利，並提供身心障礙友善設施和居住空間，照顧多元族群。鶴聲好室基地現況。圖／取自國家住宅及都市更新中心網站
「鶴聲好室」鄰近屏東榮總，規畫163戶，交通與醫療機能便利，並提供身心障礙友善設施和居住空間，照顧多元族群。鶴聲好室基地現況。圖／取自國家住宅及都市更新中心網站

恆春 社會住宅

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