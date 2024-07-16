地制法修法屏東縣議員席次保55 民代籲重視人口流失問題

屏東縣人口近年持續下滑至創新低的79萬餘人，若人口持續衰退，依法下屆縣議員席次將大減12席；立法院會今天三讀通過修正地方制度法，將「人口在80萬人以下者，不得超過43人」區域議員門檻，下修為70萬人；提案的民進黨立委徐富癸說，議員服務將不會打折，會和議員們繼續打拼；國民黨立委蘇清泉提醒要挽回不斷流失的人口。

地方制度法第33條原本定，縣市議員總額人口在80萬人以下者，不得超過43人；人口在160萬人以下者，不得超過57人；屏東縣議會現有55席議員，縣人口數在2023年底就跌破80萬人，今年上半年持續微幅下滑；2026年九合一選舉基準日前，如果人口仍低於80萬人，下屆議員席次將從55席減為43席，大減12席。

為此，民進黨屏東籍立委徐富癸、鍾佳濱及伍麗華在立法院提案爭取將80萬人調降為70萬人；徐富癸說，屏東南北狹長超過100公里，扣除原民與離島鄉鎮，還有20多個平地鄉鎮，幅員遼闊，如果議員驟降12席，屆時鄉親將很難找到議員來服務，他在5月提案修法，讓屏東縣可以繼續維持55席議員，議員服務也不會打折，歷經多次黨團協商，今天終於通過，會和議員繼續打拼，好好建設屏東。

「人口成長才是王道，不能把『少子化』當成藉口！」蘇清泉說，屏東縣人口數在1997年的91.3萬人口達到高峰，2002年起逐年減少，至去年已連續下跌22年，前年8月底跌破80萬人口關卡，至4月已跌至創新低的79萬2856人，歷任縣長雖極力搶救，但陸續推出諸多獎勵、補助政策，人口數還是逐年下跌，今年還裁撤3所國小，地制法修法後在縣議員席次未減少的同時，也要致力於挽回不斷流失的人口，國民黨爭取65歲以上老人健保費比照六都由政府負擔，就是一例。