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柴山志工隊多年觀察：南壽山觀光客多 人猴易衝突

中央社／ 高雄16日電

高雄柴山獼猴教育宣導志工隊成立十餘年，週末固定於柴山登山口附近向民眾進行教育宣導；經志工觀察發現，南壽山因觀光客多，人猴衝突頻率較高，須加強人為干預或改善避免更多衝突。

高雄市柴山獼猴教育宣導志工隊成立於民國99年，成員共29名，週末固定於柴山登山口附近，如鼓山高中停車場、龍泉寺、南壽山登山口等地，向民眾進行「不接觸、不餵食、不干擾」及食物不外露的教育宣導，每年排班值勤逾1900小時。

經志工長年觀察發現，南壽山與北壽山發生人猴衝突頻率不同，北壽山口多為固定爬山的登山客，經長期宣導已習慣食物不外露或不帶食物上山，因此發生衝突比例非常少。

但反觀南壽山登山口多為初次到訪觀光客，可能對獼猴訊息不足，導致易發生被獼猴搶食狀況，且以動物園停車場前往動物園入口的區域，發生頻率最高。志工隊認為若再不人為干預或改善，恐有更激烈人猴衝突發生。

高市府農業局今天發布新聞稿指出，志工隊歷年來對協助降低人猴衝突不遺餘力，日前農業局與國家自然公園管理處合作於遊客中心簡報室，安排志工增能課程並與志工隊進行雙向溝通。

課程期間，運用設計過的小遊戲讓參與者輕鬆融入教學內容，利用互動加深大家對獼猴飲食多樣性了解，並介紹除了定點人力宣導解說外，還有其他推廣作法，如戶外教學、快閃小劇場等。

另外，會中也分享「解說教育對減緩高雄壽山人猴衝突之成效」研究成果，統計結果發現，解說確實有助降低人猴衝突，且對「非慣性餵食者」餵食數有明顯下降趨勢，代表志工們努力付出的結果確實有效。

農業局表示，化解人猴衝突是漫漫長路，但宣導有其價值與必要性，感謝志工辛勞付出，也鼓勵志工持續在教育宣導上努力；而近期柴山盤榕區奉茶亭猴群衝突事件，是猴群為搶奪資源地盤的暫時性行動，是自然現象，不用過於緊張。

動物園 柴山

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