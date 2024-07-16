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運輸公司欠繳通行費39萬元 屏東分署出手立即繳清

中央社／ 屏東縣16日電

屏東有間運輸公司民國111年起陸續欠繳ETC通行費新台幣39萬多元，是全國國道通行費欠繳大戶排行第9，今年移送法務部行政執行署屏東分署執行，運輸公司為防收款遭凍結立即繳清。

屏東分署今天發布新聞稿指出，這間運輸公司欠繳ETC通行費高達950筆，合計39多萬元，義務人公司逾期未繳，案件於今年移送到法務部行政執行署屏東分署執行。

屏東分署表示，受理後先通知負責人到場報告公司財產狀況，並命交出公司車輛俾便查封拍賣，負責人未理會。執行人員調查發現，運輸公司目前尚營業中，且承攬多家廠商業務，研判義務人公司對廠商有應收帳款，書記官製作扣押命令準備凍結廠商要給付運輸公司款項。

寄發執行命令前，執行人員電話聯絡催繳，員工允諾會轉達公司實際負責人處理；分署同時發出公文通知負責人限期繳清已移送全部通行費案件，執行人員於履行期限將屆前3天再次電話催繳後，運輸公司員工才攜帶現金至分署繳清39萬餘元通行費，讓公司免於被凍結應收帳款危機。

不繳國道通行費除了要補足原本欠費外，還會被監理單位開罰，屏東分署呼籲，國道用路人多利用各種繳款管道主動繳納，以免為了數十元通行費還被多開300元罰單。

國道 屏東 行人

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