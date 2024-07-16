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接續花火節熱潮 澎湖音樂燈光節打造最強音樂盛事
澎湖國際海上花火節漸入尾聲，將由澎湖追風音樂燈光節接續登場，觀光署澎湖國家風景區管理處剛在台北國際夏季旅展中強力行銷，可望為今年秋冬觀光旅遊帶來另一波高峰。
澎管處長洪志光表示，今年的澎湖秋瘋季系列觀光旅遊活動，將在國際海上花火節本月底告一段落後，接續推出，包括8月30日率先登場的澎湖追風音樂燈光節，將以「光島盛典」為主題點亮氛圍，以追風、音樂、海島、四季為主軸，在為期1個月的每週五推出光環境與音樂展演，結合有玖壹壹Ft.潤少、林宥嘉、八三夭、五堅情、韋禮安等16組超強夢幻卡司藝人，一起遊澎湖、SING嗨風、賞美景、吃美食，享受最精彩音樂PARTY，打造澎湖秋季最強音樂盛事。
除了為期1個月的澎湖追風音樂燈光節外，澎湖四季旅遊壓軸的「秋之奇岩季」與「秋遊澎湖好時光」、「2024澎湖自行車跳島嘉年華」及「2024菊島澎湖跨海馬拉松」等系列活動，都將陸續登場，讓更多遊客在秋冬之際到澎湖遊玩。
澎管處此次配合台北國際夏季旅展，整合陸續推出的「2024澎湖追風音樂燈光節」、「澎湖四季旅遊」、「澎湖自行車跳島嘉年華」、「菊島澎湖跨海馬拉松」等系列活動，擴大宣傳，為澎湖秋冬旅遊創造新旅遊高峰，進一步推動澎湖成為四季皆宜旅遊勝地。
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